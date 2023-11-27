وسط "نزاهة تاريخية" .. النصر بـ10 لاعبين يخطف نقطة من برسبوليس

النصر يخطف نقطة غالية أمام برسبوليس الإيراني

خطف نادي النصر السعودي بـ10 لاعبين، نقطة غالية للغاية أمام برسبوليس الإيراني، بعد التعادل السلبي (0-0)، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

بهذه النتيجة.. ضمن النصر، التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، متصدرًا للمجموعة الخامسة؛ حيث رفع رصيده إلى 13 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن برسبوليس "الوصيف".

النصر دخل المباراة بقوة، وحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الثانية؛ بعد سقوط الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، داخل منطقة الـ18 للفريق الإيراني.

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لكن.. رونالدو ضرب مثالًا في النزاهة، عندما توجه إلى الحكم، وأخبره بأن اللعبة لا تستحق ركلة جزاء؛ ليتم إلغاء القرار بشكل رسمي.

وبعد مرور الربع ساعة الأولى.. نشط برسبوليس بشكل واضح، مهددًا مرمى الحارس النصراوي نواف العقيدي، قبل أن يتم طرد المدافع علي لاجامي، في الدقيقة 17.

ونجح النصر في العودة إلى أجواء المباراة مجددًا، بعد فترة من التراجع عقب الطرد؛ حيث سيطر نجوم العملاق السعودي على الكرة، وتمكنوا من تسيير دقائق الشوط الأول المتبقية، بذكاء.

ومع الدقيقة الأولى من عمر الشوط الثاني.. نشر رونالدو، الرعب في نفوس جماهير النصر، بعد أن سقط متألمًا، عقب لعبة مشتركة مع حارس برسبوليس، الذي سقط بشكل خطير على رقبة الأسطورة البرتغالية.

وكاد كريستيانو بنفسه، أن يسجل هدفًا رائعًا في الدقيقة 57، بعد دوران داخل منطقة جزاء برسبوليس؛ إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم بـ"قليل".

وبعيدًا عن بعض المناوشات الإيرانية، تمكن نادي النصر، من التعامل بشكل رائع مع مجريات المباراة، والتي وصل بها إلى بر الأمان، بالتعادل السلبي الغالي.