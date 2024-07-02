"رسالة من 3 نقاط مهمة" .. كريستيانو رونالدو يرد بعد الاستخفاف بدموعه

ماذا قال كريستيانو رونالدو؟..

على مدار الساعات القليلة الماضية، تعرض الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، لـ"استخفاف" من قطاع جماهيري كبير؛ بسبب البكاء في مباراة منتخب بلاده أمام سلوفينيا.

رونالدو أهدر ركلة جزاء، في مباراة البرتغال وسلوفينيا، مساء أمس الإثنين، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2024"؛ ليدخل في نوبة بكاء شديدة بعدها.

البعض وصف تصرف الأسطورة البرتغالية بـ"الضعف"؛ ليحرص اللاعب على الرد برسالة غير مباشرة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، مساء اليوم الثلاثاء.

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رسالة كريستيانو رونالدو والتي جاءت بخط اليد على إحدى اللوحات؛ كتب فيها: "3 جوانب حقيقية.. (الألم وعدم اليقين والعمل المستمر)"، مرفقة برمزين تعبيريين "الرئة والقلب"؛ في إشارة إلى الإصرار والعزيمة.

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جدير بالذكر أن منتخب البرتغال، تأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس أمم أوروبا، التي تستضيفها ألمانيا على أراضيها في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024؛ بعد الفوز على سلوفينيا بـ"ركلات الجزاء"، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي (0-0).