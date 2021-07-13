رسالة من ماسكيرانو تنبأت بتفاصيل نهائي كوبا أمريكا

دي ماريا يكشف تفاصيل الرسالة التي قام خافيير ماسكيرانو بإرسالها له قبل نهائي كوبا أمريكا، وتنبأت بتفاصيل المباراة.

كشف أنخيل دي ماريا نجم منتخب الأرجنتين عن تفاصيل الرسالة التي قام خافيير ماسكيرانو أسطورة "الألبيسيليستي" بإرسالها له عبر تطبيق "واتساب"، وتنبأ فيها بتفاصيل نهائي بطولة كوبا أمريكا أمام البرازيل.

وتمكن منتخب الأرجنتين من تحقيق لقب بطولة كوبا أمريكا بعد فوزه على البرازيل بهدف دون رد، أحرزه دي ماريا في الدقيقة 22 من زمن المباراة.

وحسب صحيفة "tyc" الأرجنتينية، فإن حديث ماسكيرانو بدأ منتصف ليل الأربعاء الماضي، بعد فوز الأرجنتين على كولومبيا في نصف النهائي، وحجز مقعده في نهائي كوبا أمريكا الذي أقيم على ملعب "ماراكانا".

وكتب ماسكيرانو: "انظر إلى جودتك، لقد جعلت الفريق يتحول إلى الأفضل مرة أخرى، أنت من سيسجل الهدف الذي يمنحنا الكأس، تذكرني، أنا من قلت لك ذلك".

ورد دي ماريا عليه: "شكرًا لك يا صديقي، شكرًا لك، سيكون الأمر مثل دورة الألعاب الأولمبية تقول".

حديث دي ماريا يأتي في إشارة إلى فوز منتخب الأرجنتين بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية 2008 التي أقيمت في بكين، حيث سجل أنخيل هدف المباراة النهائية الوحيد والذي فاز به "الألبيسيليستي" على نيجيريا.

المثير أن هدف دي ماريا في مرمى البرازيل في نهائي كوبا أمريكا، جاء بطريقة شبه الأصل من هدفه في مرمى نيجيريا، ليمنح منتخب الأرجنتين لقبين بنفس الطريقة.

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