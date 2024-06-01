"رسالة قصيرة تكفي" .. تاليسكا يرد على رغبة مورينيو في رحيله عن النصر!

تاليسكا يرتبط بعقد مع النصر حتى يونيو 2026..

لم يكن البرازيلي أندرسون تاليسكا، جناح فريق الكرة بنادي النصر وهدافها البارز خلال موسم 2023-2024، بحاجة سوى لرسالة قصيرة، ليحسم بها فكرة الرحيل عن قلعة العالمي، والعودة إلى الدوري التركي في الميركاتو الصيفي المُقبل.

وأفاد الإعلامي الرياضي رودي جاليتي، خبير الانتقالات العالمية، بأن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي يقترب من قيادة فنربخشة لمدة موسمين، قد طالب الإدارة بالتعاقد مع أسماء جديدة في الصيف، وجاء تاليسكا بين الصفقات المطلوبة للانتقال إلى وصيف الدوري التركي، في الموسم الجديد.

وحسم تاليسكا رغبة مورينيو، معلنًا بقاءه مع النصر، برسالة نشرها في قصة عبر حسابه على منصة (إنستجرام)، قال فيها "معكم حتى النهاية".

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وتعاقد النصر مع أندرسون تاليسكا، في يوليو 2021، قادمًا من جوانجزو الصيني، فيما قام النادي بتجديد عقد الجناح البرازيلي حتى 2026.

وقدم تاليسكا أرقامًا تهديفية رائعة بقميص النصر، خلال الموسم الجاري، في مسابقات دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا، حيث وضع بصمته في كافة المسابقات، وسجل 25 هدفًا وصنع 4 تمريرات حاسمة في 25 مباراة، قبل أن يغيب عن الملاعب للإصابة بتمزق في عضلة الفخذ الأمامية، ليتأكد نهاية موسمه.

وشارك تاليسكا في تتويج النصر بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، قبل بداية الموسم، فيما اكتفى الأصفر بوصافة دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، فضلًا عن الخروج من نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، وربع نهائي دوري أبطال آسيا.