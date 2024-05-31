"هذه طلباتي في الميركاتو الصيفي" .. جوزيه مورينيو يوجه ضربة مشتركة للنصر وبيشكتاش!

ماذا طلب مورينيو لينتقل إلى فنربخشة التركي؟

وجه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، ترشيحاته لدعم صفوف فريق الكرة بنادي فنربخشة التركي، خلال المفاوضات بين الطرفين، لتولي منصب المدير الفني الجديد.

وتوصل فنربخشة لاتفاق مع جوزيه مورينيو، ليُصبح المدير الفني للفريق الكروي الأول، بعقد لمدة مُوسمين، حتى يونيو 2026، ليستعد المدرب البرتغالي لمواصلة رحلته التدريبية، بعد 4 شهور لم يتواجد فيها على مقاعد البدلاء، منذ إقالته من تدريب روما الإيطالي، في يناير الماضي.

وكشف خبير الانتقالات العالمية، رودي جاليتي، عن اشتراط مورينيو ضم صفقات جديدة لفريق فنربخشة في الموسم الجديد، وهم البرازيلي أندرسون تاليسكا، جناح النصر، والبلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم تشيلسي الإنجليزي.

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وتترقب جماهير النصر، عودة هدافها البرازيلي تاليسكا إلى الملاعب في الموسم الجديد، بعدما تعرض للإصابة بتمزق في عضلة الفخذ الأمامية، خلال شهر مارس الماضي، بعدما قدم أندرسون أداءً قويًا مع الأصفر، بتسجيل 25 هدفًا وصناعة 4 تمريرات حاسمة، في 25 مباراة بمختلف المسابقات.

وسبق لتاليسكا أن لعب في صفوف بيشكتاش على سبيل الإعارة من بنفيكا البرتغالي، في 2016، ولعب لمدة موسمين، قبل انتهاء فترة إعارته، ليُمثل طلب مورينيو، ضربة للنصر ومنافس فنربخشة في الدوري التركي.

وارتبط مورينيو برغبة نادي القادسية في التعاقد مع جوزيه مورينيو، بعد عودته إلى دوري روشن السعودي، قبل أن يؤكد بدر الرزيزاء، رئيس مجلس إدارة النادي، عدم وجود أي تحرك من قِبل الإدارة للتفاوض مع (السبيشال وان)، لقيادة فارس الشرقية في الموسم المقبل.