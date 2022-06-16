رسالة غاضبة من ديمبيلي بعد تعرضه للسرقة

لم يحسم مستقبله حتى الآن

استنكر الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي، تعرضه لسرقة حسابه على موقع "تويتر" للترويج لبيع عملات مشفرة.

ويقضي لاعب برشلونة فترة إجازته الصيفية حاليًا، في انتظار ما سيسفر عنه مستقبله بعد انتهاء عقده مع النادي الكتالوني.

وبعد رفضه العرض الأخير للتوقيع على عقد جديد، قام ديمبيلي بكسر حالة الصمت ولكن للحديث عن تعرضه للسرقة.

ماذا قال ديمبيلي؟

ظهر منشور على حساب النجم الفرنسي، اليوم، الخميس، يعلن من خلاله عن الاستثمار في العملات المشفرة، مؤكدًا أنه سيبيع 50 قميصًا موقعًا بسعر 500 دولار، لكل من دفع له من خلال مساعد شخصي غامض.

وبعد رؤية المنشور قرر اللاعب الخروج لتوضيح الأمر قائلًا:"تم اختراق حسابي على تويتر، هذه الحملة خاطئة ويرجى الإبلاغ عن التغريدة وتجاهل أي رسالة من هذا النوع".

وقام ديمبيلي بالتنديد بتعرضه للقرصنة وسرقة هويته، مطالبًا متابعيه بتجاهل أي حسابات أو روابط يتم إرسالها في المستقبل تخص الترويج لنفس الحملة.

هل يرحل ديمبيلي عن برشلونة؟

مع انتهاء عقده بعد 14 يومًا من الآن، يبدو الوضع غامضًا حتى الآن بسبب عدم موافقة اللاعب على محاولة برشلونة الأخيرة لإقناعه بالتجديد.

وفي حالة استقراره على الرحيل، سيتلقى الفرنسي العديد من العروض المغرية، أبرزها من تشيلسي وتوتنهام وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد.

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