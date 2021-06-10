العالمي فشل في الكفاءة المالية للمرة الثانية على التوالي

أرسل عبد العزيز أحمد بغلف؛ العضو الذهبي بنادي النصر السعودي، رسالة طمأنة لجماهير العالمي، بعدما كشف وزارة الرياضة عن حجم الديون المتراكمة على النادي.

لجنة الكفاءة المالية التابعة لوزارة الرياضة السعودية أصدر نتائجها لسوق الانتقالات الصيفية، والتي لم ينجح بها إلا ثلاثة أندية فقط، ليس من بينها العالمي. (طالع التفاصيل)

وفشل النصر في يناير الماضي كذلك في الحصول على الشهادة، مما حرمه من إبرام صفقات جديدة، فاضطر لإعارة الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف لنادي شباب الأهلي الإماراتي.

وكتب بغلف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اعتقاد يكاد يصل لليقين .. انه سوف يتم سداد وجدولة بعض الالتزامات وبالتالي الحصول على الكفاءة المالية وتسجيل الاعبين الأجانب والمحليين".

اعتقاد يكاد يصل لليقين ..

انه سوف يتم سداد وجدولة بعض الالتزامات وبالتالي الحصول على الكفاءة المالية وتسجيل الاعبين الأجانب والمحليين .

🌹💛💙🌹#الكفاءه_الماليه pic.twitter.com/m8w4wyXVFL — عبدالعزيز أحمد بغلف🇸🇦 (@AzizbagBag) June 10, 2021

يذكر أن الكفاءة المالية نظام استحدثته وزارة الرياضة السعودية في يناير 2021 من أجل القضاء على ديون الأندية المتراكمة عليها، إذ يتوجب عليهم تسديد كافة ديونهم قبل بداية كل سوق انتقالات، حتى يتمكنوا من تسجيل لاعبين جدد في قوائمهم.

وخلال الفترة الحالية، تعاقد العالمي مع لاعبين؛ هما البرازيلي أندرسون تاليسكا من جوانجزو الصيني، والكاميرون فينسنت أبو بكر من بشكتاش التركي.