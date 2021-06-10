رسميًا | لم ينجح أحد إلا 3 .. نتائج الكفاءة المالية بالدوري السعودي

النصر والهلال على رأس المتضررين

أعلنت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية التابعة لوزارة الرياضة السعودية، اليوم الخميس، الالتزامات المالية على الأندية، والتي من الواجب سدادها حتى تتمكن الأندية من تسجيل لاعبين جدد للموسم الجديد 2021-2022.

ما هي شهادة الكفاءة المالية؟

الكفاءة المالية نظام استحدثته وزارة الرياضة السعودية في يناير 2021 من أجل القضاء على ديون الأندية المتراكمة عليها، إذ يتوجب عليهم تسديد كافة ديونهم قبل بداية كل سوق انتقالات، حتى يتمكنوا من تسجيل لاعبين جدد في قوائمهم.

في يناير الماضي، فشلت عدة أندية في الحصول على الشهادة ولم تبرم صفقات جديدة، على رأسها ناديي الاتحاد والنصر.

العالمي وقتها كان قد أبرم صفقة الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، فاضطر بعدها إلى إعارته لمدة ستة أشهر إلى نادي شباب الأهلي الإماراتي.

ما هي نتائج لجنة الكفاءة قبل الميركاتو الصيفي المقبل؟

الميركاتو الصيفي في المملكة السعودية من المقرر أن يفتح أبوابه في يوليو المقبل، لكن حتى الآن فشلت كافة الأندية في الحصول على شهادة الكفاءة المالية باستثناء أندية الفيصلي والفتح وأبها، إذ أن هذا الثلاثي هو فقط من يحق له تسجيل لاعبين جدد في الصيف حتى الآن.

بقية الأندية ألزمتها وزارة الرياضة بسداد كافة الديون حتى موعد أقصاه 21 أغسطس المقبل، ووقتها سيتبقى لهم ستة أيام فقط في الميركاتو الصيفي.

ما قيمة ديون الأندية؟

وزارة الرياضة رصدت في بيانها ديون كافة الأندية التي لم تحصل على الشهادة، والتي جاءت كالتالي:

الاتحاد: 140304083 مليون ريال

النصر: 135907339 مليون ريال

الأهلي: 124383600 مليون ريال

الشباب: 68478291 مليون ريال

الوحدة: 54916603 مليون ريال

الهلال: 24832951 مليون ريال

العين: 19275107 مليون ريال

الباطن: 19127139 مليون ريال

الاتفاق: 18589720 مليون ريال

الرائد: 10946020 مليون ريال

التعاون: 8301159 مليون ريال

القادسية: 1776041 مليون ريال

ضمك: 165000 ألف ريال

النصر والهلال على رأس المتضررين:

من بين الخمسة الكبار؛ الهلال والنصر والأهلي والاتحاد والشباب، أبرم الزعيم والعالمي صفقات صيفية حتى الآن، والبقية لم تُبرم بعد.

الهلال تعاقد مع المالي موسى ماريجا قادمًا من بورتو البرتغالي، أمام النصر فضم أندرسون تاليسكا من جوانجزو الصيني، وفينسنت أبو بكر قادمًا من بشكتاش التركي.

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