"أخطأ مرة وشاهد ماذا قال المعلقون الإماراتيون" .. رسالة دفاع عن فهد العتيبي بعد تغنيه بالهلال أمام العين!

فهد العتيبي كان يتغنى بالهلال بعد فوزه الدراماتيكي على العين الإماراتي..

كان المعلّق الرياضي فهد العتيبي، محور جدل كبير بين جماهير الكرة السعودية، خلال الفترة الأخيرة، تحديدًا منذ مباراة الأهلي والهلال، في الجولة السادسة من دوري روشن، حيث علّق إحراز هدف الأزرق الثاني بقوله "صانبي مين يا عم .. ميتروفيتش عم الكل"، في إشارة إلى حارس الأهلي عبد الرحمن الصانبي، وعدم تصديه لركلة أليكساندر ميتروفيتش، بعد إعادتها.

العتيبي اعتذر عن واقعة الصانبي وميتروفيتش، إلا أن تعليقه على مباراة العين الإماراتي ضد الهلال، في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة، بات أكثر رصدًا من قِبل الجماهير، والتي استعانت بكلماته في المباراة، حيث كان يتغنى بالهلال، كما قال إن القمة لا تتسع إلا لزعيم واحد، وفي آسيا زعيم واحد وهو الهلال، جيسوس يجمع العين مع بقية ضحاياه".

وقال الإعلامي عبد الرحمن العامر، عبر برنامج "دورينا غير"، "في الفترة الماضية أخطأ في مباراة الهلال والأهلي، واعتذر عن الخطأ، ولكن كانت هناك ردة فعل غير طبيعية بعد مباراة الهلال، انظر المعلقين الإماراتيين الذين علقوا على المباراة، كانوا أقوى وأشد بالعبارات من العتيبي الذين كان داعمًا للهلال من خلال تلك المواجهة، ودعمهم باحترام ولطف، وكيف كان معلقو الأندية التي تنتمي لها أندية في هذه الدولة؟".

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وأضاف "صديقي، لا تعمِك أحيانًا نظرة نادٍ عن آخر، عن الحقيقة نفسها، فهد العتيبي من المعلقين أصحاب الكفاءة العالية الذين يمثلون البلاد عبر سنوات كبيرة، وكان سفيرًا للتعليق السعودي على أقوى الدوريات العالمية، ونستمتع بصوته. أخطأ مرة، ولا يجب أن نصادر تميزه. لابد أن تكون الرحمة موجودة".

وحقق الهلال فوزًا على مضيفه العين الإماراتي بنتيجة (5-4)، على ملعب هزاع بن زايد، ليحافظ على العلامة الكاملة في مجموعة الغرب، بعد مرور ثلاث جولات، برصيد 9 نقاط، بينما تجمد رصيد العين عند نقطة واحدة.