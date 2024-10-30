منظم جائزة "الفتى الذهبي" يتضامن مع دعم بيريز لفينيسيوس: لقد أهانوا ريال مدريد!

من مدير "توتو سبورت"

تلقى نادي ريال مدريد دعمًا من صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، المنظمة لجائزة الفتى الذهبي، بعد موقف النادي من جائزة "الكرة الذهبية" التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وقاطع ريال مدريد حفل الكرة الذهبية، الذي عقد أول أمس الإثنين، في العاصمة الفرنسية باريس، بسبب خسارة نجم الفريق فينيسيوس جونيور جائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العالم 2024.

وحصد رودري نجم مانشستر سيتي الجائزة بفضل تتويجه ببطولة الأمم الأوروبية (يورو 2024) مع منتخب إسبانيا والدوري الإنجليزي الموسم الماضي مع ناديه، بينما كانت التوقعات تشير إلى تتويج فينيسيوس، الذي قاد ريال مدريد للقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني (حل ثانيًا).

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وغاب النجم البرازيلي عن حضور حفل الكرة الذهبية، كما فعل نادي ريال مدريد (الذي فاز بجائزة أفضل نادٍ)، والمدرب كارلو أنشيلوتي (صاحب جائزة أفضل مدرب).

وحسب برنامج "إل شرينجيتو" الإسباني، فإن مدير صحيفة "توتو سبورت" بعث برسالة دعم إلى فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، قال فيها: "عزيزي الرئيس، كل التضامن مع قرارك بدعم فيني جونيور وعدم الذهاب إلى باريس، حيث أهانوا ريال مدريد".