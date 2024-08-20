"أنا فقط أعرف من أكون!".. تعليق غريب من كانسيلو بعد نبذ برشلونة وجوارديولا له!

بعث البرتغالي جواو كانسيلو، لاعب مانشستر سيتي برسالة جديدة قبل انتهاء سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ويواجه كانسيلو مصيرًا غامضًا، حيث لا يضعه المدرب الإسباني بيب جوارديولا في حساباته للموسم الجاري، ويرغب في رحيله قبل انتهاء الميركاتو.

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ولعب كانسيلو على سبيل الإعارة مع برشلونة في الموسم الماضي، لكن يبدو أن فرص استمراره مع البلوجرانا لم تعد كبيرة، في ظل الأزمة الاقتصادية للبارسا.

ونشر كانسيلو صورة من إجازته الصيفية، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق عليها: "أنا الوحيد الذي أعرف من يكون".

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن برشلونة استبعد إمكانية ضم كانسيلو في الميركاتو الصيفي الجاري، بعدما رفض اللاعب تخفيض راتبه، ليصبح مصير النجم البرتغالي غامضًا".