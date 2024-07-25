مستعينًا بـ"رذاذ الفلفل" .. الأرجنتين تطالب الفيفا بنقاط مباراة المغرب كاملة!

هل يستجيب الاتحاد الدولي لطلبات راقصي التانجو؟

قرر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، التقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي "فيفا"، على خلفية أحداث مواجهة المغرب في أولمبياد باريس.

وشهدت المباراة نهاية غير طبيعية، حيث توقفت والنتيجة تشير إلى التعادل (2-2)، بسبب اقتحام جماهير المغرب الملعب، وبعد ساعة و50 دقيقة عاد الفريقان إلى البساط الأخضر وألغى الحكم الهدف الثاني للأرجنتين واستكمل 3 دقائق فقط ليفوز أسود الأطلس (2-1).

وكشفت قناة "TYC" الأرجنتينية، عن تقدم الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي "فيفا" بشأن قرار حكم اللقاء، باستئناف 3 دقائق من المباراة بعد ساعة و50 دقيقة من نهايتها، والتي شهدت إلغاء هدف التعادل لراقصي التانجو.

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وأشارت القناة، إلى أن الاتحاد الأرجنتيني أكد أنه لم يكن من المفترض استئناف المباراة، وبالتالي لا يمكن إلغاء الهدف، لذلك طلب إعلان فوز راقصي التانجو بالمباراة، بسبب اقتحام الجماهير المغربية للملعب.

وأوضحت القناة أن الاتحاد الأرجنتيني استعان بواقعة "غاز الفلفل" التي وقعت بين بوكا جونيورز وريفر بليت في كأس ليبرتادوريس 2015، حيث انتهى الشوط الأول لمواجهة الإياب على ملعب بوكا جونيورز بالتعادل بدون أهداف، وفاجأت بعض جماهير الفريق المضيف لاعبي ريفر بليت برش "رذاذ الفلفل الحار" على وجوههم أثناء عودتهم للملعب عقب الاستراحة.

وتسبب اعتداء جماهير بوكا جونيورز على لاعبي ريفر بليت في إلغاء المباراة، وأعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم عن استبعاد بوكا جونيورز من البطولة، واعتماد تأهل ريفر بليت إلى الدور ربع النهائي آنذاك.