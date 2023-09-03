رحيل محمد صلاح إلى الاتحاد؟ .. يورجن كلوب ساخرًا: حتى "الأيباد" لن يلتفت لمثل هذه الأنباء!

المدرب الألماني يسخر رغم التهديدات السعودية بخطف نجمه!

SHAHID

رغم محاولات نادي الاتحاد السعودي الجادة لحسم صفقة محمد صلاح؛ نجم ليفربول الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري إلا أن الألماني يورجن كلوب؛ المدير الفني للريدز، لا يزال واثقًا في بقاء مو معه، بل ويرد بسخرية على تلك الأنباء.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بحسب عديد التقارير فإن النادي السعودي رفع عرضه للمحترف المصري لـ200 مليون جنيه استرليني في محاولة لإقناع ناديه بالاستغناء عنه، وما ساهم في زيادة العرض هو إغلاق الميركاتو الصيفي في إنجلترا، وليس هناك مجال لليفربول لتعويض رحيله، لذلك اضطر المسؤولون السعوديون للجوء لإغراء مالٍ لم يخطر على بال نظرائهم في النادي الإنجليزي.

لكن بالأساس ما عرقل الصفقة طوال الأسابيع الماضية هو كلوب، الذي يتمسك بشدة بصلاح، ويهاجم السعودية، مطالبًا الاتحاد الأوروبي "يويفا" للتدخل لإيقاف خطورتها على الدوريات الأوروبية.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

ومن جديد، يخرج كلوب بكل ثبات لينفي رحيل مو، إذ قال خلال تصريحاته لــ"سكاي سبورتس": "لم يكن صلاح في حاجة لمجهود مني ليصب تركيزه مع ليفربول، ما يتردد ما هو إلا كلام في وسائل الإعلام، أنا لدي مكتب كبير في غرفتي عليه الكثير من الأوراق وجهاز حاسب آلي شخصي وأيباد وغيرهم من الأشياء التي يمكن أن احتاجها، لم يكن أي منهم مشغولًا بمثل هذه الأخبار أو يخصها، هذا كل ما لدي في هذا الملف، طوال الأسبوع مو يؤدي التدريبات بشكل جيد جدًا وطبيعي".

يذكر أن عقد صلاح مع الريدز يمتد لنهاية موسم 2024-2025م، ونفى وكيله رامي عباس في منتصف الميركاتو رحيله عن الفريق إلا أنه بحسب التقارير هناك ترحيب كبير من اللاعب المصري.

وربطت بعض التقارير اعتذار صلاح عن خوض مواجهة منتخب مصر المقبلة أمام إثيوبيا، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025م، باحتمالية إتمام الصفقة خلال الأربعة أيام المتبقية على إغلاق الميركاتو السعودي لأبوابه.

SHAHID