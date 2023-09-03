محاولة أخيرة من الاتحاد لضمه؟ طلب مفاجئ من محمد صلاح لمدرب منتخب مصر

أربعة أيام فقط متبقية أمام الاتحاد لحسم صفقة صلاح قبل انتهاء الميركاتو الصيفي السعودي

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بالتزامن مع الضغط الكبير الذي يعيشه حاليًا محمد صلاح؛ نجم ليفربول الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، فاجأ الجهاز الفني لمنتخب مصر بطلبه، خلال معسكره الحالي.

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الفراعنة يستعدون حاليًا لمواجهة إثيوبيا، في الثامن من سبتمبر الجاري، ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025م، على أن يلتقوا بتونس وديًا في الـ12 من الشهر ذاته.

ووفقًا لصحيفتي "الوطن" و"المصري اليوم" المصريتين، فإن صلاح اعتذر عن عدم خوض مواجهة إثيوبيا للجهاز الفني، للحصول على بعض الراحة، في ظل كون المباراة مجرد تحصيل حاصل، وحسمت مصر بالفعل تأهلها لنهائيات البطولة القارية.

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وأكدت المصادر المصرية أن روي فيتوريا؛ المدير الفني للفراعنة، قبل اعتذار مو، على أن يدفع به خلال ودية نسور قرطاج.

طلب صلاح هذا يأتي في ظل الحديث عن تقديم نادي الاتحاد السعودي لعرض لخطفه من الريدز وصل لـ200 مليون جنيه إسترليني، وهو ما قوبل بالترحيب من جانبه، فيما ترفض إدارة النادي الإنجليزي التخلي عنه، بحسب عدة تقارير أجنبية وعربية.

النادي الجداوي يبحث عن محاولة أخيرة للنجاح في الظفر بخدمات الفرعون المصري مستغلًا إغلاق الميركاتو الصيفي في السعودية في السابع من سبتمبر الجاري، لكن تبدو مهمته صعبة، في ظل إغلاق السوق أبوابه في الدوري الإنجليزي، وبالتالي من الصعب على ليفربول خسارته وتعويضه بلاعب جديد.

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