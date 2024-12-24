قد يرحل عن ريال مدريد بسبب نجله.. نادٍ إيطالي يدرس التعاقد مع أنشيلوتي

ما الخطة؟

يحظى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، باهتمام من أحد أندية الدوري الإيطالي، وذلك لقيادته فنيًا في الموسم المقبل.

يأتي ذلك رغم ارتباط المدرب الإيطالي بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2026، علمًا بأنه أصبح أكثر المدربين تتويجًا بالبطولات مع النادي الملكي (15)، بعد تتويجه بلقب كأس القارات للأندية الأسبوع الماضي.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أن "أنشيلوتي يظهر في خطط روما المستقبلية للموسم المقبل، إلى جانب ماكس أليجري، مدرب يوفنتوس السابق".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت أن المدرب المخضرم كلاوديو رانييري يقود روما منذ أقل من شهر، وعلى الرغم من العمل الجيد الذي يقوم به، إلا أن "الإدارة تدرس خيارات مدربين آخرين للموسم المقبل".

وأضافت: "قد يقبل أنشيلوتي التحدي الجديد مع روما، الفريق الذي لعب في صفوفه سابقًا، وهو ما يمكن أن يمهد الطريق لابنه دافيد، مساعده الحالي في ريال مدريد، لتولي زمام الأمور في فريق العاصمة مستقبلًا".

وختمت الصحيفة: "قد لا تتم الخطوة، حيث تفكر عائلة فريدكين، مالكة نادي روما، في استمرار رانييري لموسم آخر بالنظر إلى تحسن أداء الفريق معه".