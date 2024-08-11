سيرحل دون تحقيق حلمه.. برشلونة يكرّم سيرجي روبرتو في كامب نو!

بحضور لابورتا..

قرر نادي برشلونة عدم تجديد عقد قائده سيرجي روبرتو، الذي انتهى بنهاية الموسم الماضي، ليسدل الستار على رحلة امتدت 14 موسمًا في الفريق الأول.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن روبرتو الذي يتدرب هذه الأيام منفردًا، لأنه لا يملك عقدًا مع النادي، سيحصل على تكريم ووداع مستحق في ملعب كامب نو.

وأوضحت أن حفل تكريم روبرتو سيكون يوم الثلاثاء المقبل، بحضور رئيس النادي جوان لابورتا وأعضاء مجلس الإدارة والزملاء السابقين والحاليين.

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ولفتت إلى أن روبرتو سيرحل دون أن يحقق حلمه، الذي يتمثل في خوض المباراة الأولى على ملعب "كامب نو سبوتيفاي الجديد".

وشارك روبرتو في 373 مباراة مع برشلونة، سجل خلالها 19 هدفًا، وتوّج بالدوري الإسباني (7 مرات) ودوري أبطال أوروبا (2)، وكأس الملك (6)، وكأس العالم للأندية (2)، وكأس السوبر الأوروبي (2) وكأس السوبر الإسباني (6).

ويخوض برشلونة مبارياته حاليًا على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي بمنطقة مونتجويك، في انتظار انتهاء تطوير كامب نو، الذي يرجح أن يفتح أبوابه أمام الجماهير في منتصف ديسمبر المقبل.