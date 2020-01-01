رحيل بارتوميو؟ إدارة برشلونة تخطط للإطاحة بالرئيس

هل نرى انتخابات مبكرة في الصيف المقبل لبرشلونة؟

تستمر الأزمات في ملاحقة نادي برشلونة بعد الاجتماع العاجل المنعقد صباح اليوم، الجمعة، لمناقشة أوضاع الفريق والاتهامات الموجهة للإدارة.

التقارير الصحفية تؤكد أنّ جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي الكتالوني، تعاقد مع شركة لمهاجمة اللاعبين وزوجاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ اجتماع اليوم لم يكن رسميًا وبالتالي لا يمكن اتخاذ أي قرارت يُعتد بها، ولكنّه شهد العديد من حالات الشد والجذب.

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وأوضحت أنّ عدد من أعضاء مجلس الإدارة غير سعداء بما يحدث في الوقت الحالي ويطالبون من بارتوميو تقديم استقالته لإجراء انتخابات مبكرة في 2020 بدلًا من 2021.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ إيميلي روسود، نائب الرئيس المعين منذ فترة قصيرة والمرشح المحتمل للانتخابات المقبلة، يتزعم فكرة إقالة بارتوميو.

وأكدت الصحيفة أنّ الضغط الذي يشعر به الرئيس الحالي للنادي الكتالوني قد يجبره على اتخاذ قرار الانتخابات المبكرة وذلك في الاجتماع المقبل يوم الخميس.

جدير بالذكر أنّ ساندرو روسيل، الرئيس السابق لبرشلونة، اضطر أيضًا لتقديم استقالته في 2014 بسبب اتهامه في قضايا فساد مما دفع النادي لإجراء انتخابات مبكرة في 2015 وفاز بها بارتوميو.

وكان ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، قد عبّر عن دهشته من اتهام الإدارة بالهجوم على اللاعبين مؤكدًا أنّه لن يصدق سوى بعد رؤية الدليل.