ميسي: مصدوم من إدارة برشلونة ولا أود الرحيل

تعرف على تصريحات ميسي الساخنة مع موندو ديبوريتفو

كشف ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، عن موقفه من الأخبار المتعلقة بتعاقد إدارة البلوجرانا مع شركة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي لانتقاد اللاعبين كما تحدث عن مستقبله في النادي الكتالوني.

ميسي انتقد السكرتير الفني لبرشلونة، إريك أبيدال، عبر حسابه بموقع إنستجرام، بعد أنّ هاجم الأخير مستوى اللاعبين.

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ميسي افتتح الحوار مجيبًا على السؤال الخاص بوجود خطة من الإدارة للهجوم على اللاعبين على مواقع التواصل الاجتماعي بقوله: "الخبر صدمني ولم أعرف عنه شيئًا لأنني كنت في دبي، وبمجرد رجوعي اجتمعت مع باقي قادة الفريق وأخبرنا بنفس الأشياء التي قالها في المؤتمر الصحفي، ولا أستطيع البوح بكل ما قاله لنا بشكل خاص".

وتابع: "الحقيقة هذا الخبر بدا غريبًا بالنسبة لي، ولكنّهم أيضًا قالوا إن هناك أدلة على ذلك وبالتالي سوف أنتظر للتأكد إن كان الأمر حقيقيًا أم لا".

وواصل: "أنا أحب برشلونة المدينة والنادي وبالطبع أفتقد روزاريو ولكني عشت هنا فترة أطول وبالنسبة لي هذا هو بيتي ولا أود مغادرته أبدًا".

أسطورة البلوجرانا أكد أنّه يعيش حياة عادية مثل الجميع ويحاول تخصيص وقت لعائلته وأطفاله وأن مهنته كلاعب كرة قدم تسمح له بالتواجد فترة طويلة مع عائلته وهذا ما يسعده.

وأكدت الصحيفة أنّ باقي الحوار سوف يتم نشره غدًا، الخميس، والتي تتعلق بموقف الفريق في دوري أبطال أوروبا ومواجهة فريق دييجو مارادونا السابق، نابولي، كما سيعلق على أزمته الأخيرة مع السكرتير الفني للفريق، إيريك أبيدال.

وبجانب هذه المواضيع، سوف يتحدث الأكثر تتويجًا بالكرة الذهبية في التاريخ عن مدربه السابق إرنستو فالفيردي وكذلك شكل الفريق مع كيكي سيتين خلال الشهر الماضي بجانب الكلاسيكو المقبل وأنسو فاتي ولاوتارو مارتينيز.

جدير بالذكر أنّ ميسي لم يسجل أي هدف لبرشلونة خلال آخر 4 مباريات في جميع المسابقات.