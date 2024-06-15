"رحيلك مرفوض" .. القادسية يرد على عودة محمد أبو الشامات إلى دياره!

تطورات جديدة في ملف أبو الشامات مع القادسية..

حسمت إدارة نادي القادسية، مستقبل محمد أبو الشامات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد تلقيه عرضًا من أحد أندية النخبة، منذ ساعات، فضلًا عن أنباء رغبة عدد من الأندية الكبار في الحصول على توقيع اللاعب في المُوسم الجديد.

وكانت آخر التقارير حول أبو الشامات (21 عامًا)، بأنه تلقى عروضًا من النصر والاتحاد والأهلي، في الميركاتو الصيفي، في ظل ارتباط اللاعب بعقد حتى أكتوبر 2025، فيما فضل أبو الشامات الانتقال إلى فريقه الأسبق الأهلي.

وذكر "الميدان الرياضي"، أن أبو الشامات رفض عرضًا مغريًا من النخبوي خلال الساعات الماضية، في ظل رغبة القادسية في تمديد عقد اللاعب خلال الفترة المُقبلة، إلا أن اللاعب رفض التمديد.

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وردت إدارة القادسية بأنها لن تلتفت للعروض المقدمة للاعب، وسيتم التمسك ببقائه حتى نهاية عقده الذي يتبقى له عام ونصف، إلا أن قرار مشاركاته مع الفريق سيعود إلى الجهاز الفني.

ولعب محمد أبو الشامات دورًا في قيادة القادسية للعودة إلى دوري المحترفين السعودي، ليصبح أحد أبناء الأهلي، والذي نشأ في مراحل الفئات السنية، عنصرًا أساسيًا في صفوف فارس الشرقية، ومطلوبًا بقوة من قِبل عدد من الأندية.