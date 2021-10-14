ربع مليار ريال في طريقهم للهلال والنصر والأهلي والاتحاد

كيف ستحصل الأندية الأربعة على تلك الأموال؟

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن مفاجأة سعيدة تنتظر أندية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد خلال الأيام القليلة القادمة، بدعمهم ماليًا بشكل كبير.

وتسعى الأندية السعودية للبحث عن تدعيم مصادرها المالية خلال الفترة القادمة، من أجل تجنب تراكم الديون عليها للتعاقد مع لاعبين مميزين والحصول على شهادة الكفاءة المالية وغيرها من الأمور.

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الفراج قال خلال تصريحات عبر برنامجه "أكشن مع وليد" عبر قناة "إم بي سي أكشن": "شركتين أو 3 شركات من كبرى الشركات السعودية، سيرعون الأندية الأربعة الكبرى، الهلال والنصر والأهلي والاتحاد".

الإعلامي الرياضي تابع: "سيكون هناك إعلان على القميص، والحديث عن الرقم من 50 إلى 60 أو 65 مليون ريال لكل نادي من الأندية الأربعة".

وليد الفراج واصل: "سيتم الإعلان خلال يوم أو أسبوع، سيكون الأمر خلال الفترة القليلة المقبلة، والأندية الاتحاد والأهلي، سيتم الإعلان عن شركة معينة في جدة، والهلال والنصر سيكون لهم إعلان عن شركة كبرى في الرياض".

واختتم الفراج تصريحاته قائلًا: "حوالي 260 مليون ريال تضخ إلى 4 أندية، ستساعد على ارتفاع مستوى الأندية، وأيضًا جودة اللاعبين الذين سيتم التعاقد معهم، وستكون ضمن الأركان الأربعة الذي يبنى عليه الاتحاد السعودي حتى 2030".