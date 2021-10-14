"تلك البطولات سلبت من النصر .. وكذبة الإدارات أضرت باللاعبين القدامى"

ما هي البطولات التي سلبت من النصر؟

يرى إبراهيم العيسى، لاعب نادي النصر السابق، أن إدارات ناديه هي السبب في سوء سمعة اللاعبين القدامى خلال السنوات الأخيرة، بعد تحميلهم أسباب أزمات النادي.

وقال العيسى خلال تصريحات عبر برنامج "حوار خاص" على قناة 24 الرياضية: "منذ 3 سنوات الإدارات منذ سعود آل سويلم أصدروا كذبة بأن اللاعبين القدامى هم سبب ضياع نادي النصر، في كذبة صدقت وأشيعت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح يرددها الجمهور".

رينارد .. الرجل الذي قهر نصف العالم!

لاعب النصر السابق تابع: "حسين عبد الغني لم يسلم من مواقع التواصل الاجتماعي، لأنهم يطالبون بإقالته بحجة أنه ضيع النادي، بالعكس أرى أنه جزء من منظومة، ويقوم بأدواره وزيادة، والخلل أو سوء النتائج ليس من حسين".

واستطرد قائلًا: "يقوم حسين عبد الغني بأدواره على أكمل وجه، بعمله الإداري في المباريات، بالإضافة إلى أنه يطبق اللائحة على اللاعبين، أرى أنه يقوم بعمله بنسبة 200%".

وواصل: "لا يريدون اللاعبون القدامى في جميع الأندية وليس النصر فقط، لأنهم يفهمون كل شيء متعلق بالنادي، وجميع الإدارات لا تريد هذا الأمر لأنهم لا يفهمون في كرة القدم بشكل كامل، قد يكون مشجعين أو محبين للنادي".

وتحول إبراهيم العيسى للحديث عن بطولات النصر، حيث قال: "بعض البطولات سلبت من نادي النصر، مثل كأس السوبر أمام الشباب، والذي لم يحتسب فيه الحكم عصام المرداسي 3 ركلات جزاء، بالإضافة إلى الإقصاء من البطولة العربية وغيرها".