ليس الرباط الصليبي فقط.. برشلونة يعلن تفاصيل إصابة برنال!

إصابة قد تنهي موسمه..

أعلن نادي برشلونة إصابة لاعب الوسط الشاب مارك برنال بقطع في الرباط الصليبي للركبة، إلى جانب إصابة الغضروف الخارجي.

وجاءت إصابة برنال في الدقيقة 90+7 من مواجهة رايو فاييكانو أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وقال برشلونة، في بيان رسمي: "نؤكد إصابة مارك برنال بتمزق في الرباط الصليبي وإصابة في الغضروف الخارجي للركبة".

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وأضاف: "اللاعب سيخضع لعملية جراحية في الأيام المقبلة، نتمنى لك الشفاء العاجل مارك، نحن معك".

يشار إلى أن صاحب الـ17 عامًا، انضم للفريق الأول مع بداية الموسم الجاري، بناء على طلب المدرب هانز فليك، وخاض أول 3 مباريات للفريق في التشكيل الأساسي، قبل أن يتعرض للإصابة التي قد تنهي موسمه.

ولعب برنال لمدة 70 دقيقة أمام فالنسيا بالجولة الأولى، وشارك في 82 دقيقة أمام أتلتيك بيلباو، قبل أن يخوض 90 دقيقة أمام فاييكانو (أصيب بالوقت بدل الضائع).