رايولا يزيد مستقبل بوجبا غموضًا بربطه بريال مدريد

تصريحات ضبابية للغاية..

لم ينف مينو رايولا، وكيل أعمال بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، اهتمام ريال مدريد بالظفر بخدماته من جهة، وكذلك احتمالية بقاء موكله في الشياطين الحمر من جهة أخرى، ليزيد من ضبابية موقفة الدولي الفرنسي قبل انتقالات يناير.

بوجبا كان قد أعلن في أكثر من مناسبة رغبته في خوض تجربة جديدة وتحدٍ جديد بعد أربعة مواسم قضاها داخل الأولد ترافورد، وكان ريال مدريد هو أكثر الفرق التي سعّت للتعاقد معه خلال الصيف الماضي.

لكن إدارة المانيو رفضت الأمر شكلًا وموضوعًا وتمسكت بنجمها الذي يرتبط بعقد معها يمتد حتى 2021 مع وجود خيار لإضافة سنة أخرى، ليبدأ اللاعب حالة من التمرد مرفوقة بإصابات جعلته لم يشارك هذا الموسم منذ سبتمبر الماضي.

رايولا في تصريحات للصحافة اليوم تحدث عن بوجبا بقوله "بوجبا يُريد أن يكون ناجحًا وسعيدًا وكذلك يود أن يربح البطولات، ويريد أن يفعل ذلك في مانشستر يونايتد.".

"نعم، هناك اهتمام كبير من ريال مدريد، ومانشستر رفض، ولكننا لم نشعر بالضيق من الأمر ولم نسبب أزمات لأنني أعمل وفقًا لإرادة لاعبي. أنت تعلم أن هناك بعض اللاعبين الآخرين قد يأخذوا الأمر بحدة، لكن بول ليس كذلك."

واستطرد "كان هناك اهتمام من ريال مدريد، وللأسف لم يسمحوا له بالرحيل، وأسفي ينبع من أن بول فرنسي مثل زيدان، وكما تعلم فإن زيدان عامل مؤثر في تاريخ الكرة الفرنسية ولجميع اللاعبين الفرنسيين.".

سولشاير يتحدث عن مستقبل بوجبا ويتنبأ بنجاح أرتيتا

"هل هناك منتصف ميدان في العالم أفضل من بوجبا؟ لا، إذًا يمكنك أن تصل لحقيقة أنك لو قمت ببيع بوجبا فلن تستطيع أن تشتري لاعبًا أفضل منه."

كما أضاف "ولكن إذا صنعت شخصيتك فستدرك أن بوجبا لاعبًا مثاليًا، إذا ما كنت تريد اللعب بـ2 في منتصف الملعب، يمكنك أن تستفيد ببول في أكثر من مركز.".

"في عهد فيرجسون كانت الأمور واضحة، لذلك أقول الآن أن على مانشستر يونايتد أن يبني شخصيته، الأندية الكبيرة تضع طريقتها ومن ثم تبحث عن اللاعبين."

يجدر الإشارة إلى أن بوجبا قد حقق مع اليونايتد لقب الدوري الأوروبي وكأس رابطة الاتحاد الإنجليزي "كأس كاراباو"، ثم بدأت الأزمات تظهر بينه وبين المدرب السابق جوزيه مورينيو حتى رحل الأخير، ورغم ما يكنه له أولي جونار سولشاير من تقدير كبير، إلا أن الأمور لم تتحسن له بعد رحيل السبيشال وان كما كان متوقعًا.