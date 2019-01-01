سولشاير يتحدث عن مستقبل بوجبا ويتنبأ بنجاح أرتيتا

أبرز ما جاء في مؤتمر سولشاير الصحفي قبل مواجهة مانشستر يونايتد وواتفورد

قال أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد إن مواجهة واتفورد تعد خطوة على طريق العودة للنتائج الإيجابية من جديد استفادة من المباريات الأخيرة.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على واتفورد مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحول ذلك، قال أولي جونار سولشاير إن المواجهة ستكون صعبة بغض النظر عن وضعية واتفورد الحالية ومركزه على سلم الترتيب.

وأضاف: "الفريق في حالة جيدة، بدنيًا نحن في أفضل حال وحققنا نتائج جيدة في الفترة الأخيرة وهو ما يجعلنا أكثر حماسًا لتحقيق المزيد من النقاط"

وتابع: "حول هالاند إنه لا يأتي إلى مانشستر كثيرًا، أعرف أنه من الممكن أن يزور أي مدينة مع صديقه في أعياد الميلاد ولكن لا أعتقد أن هذا له علاقة بمستقبله"

وأردف: "بوجبا اقترب من العودة وهذا سيكون إيجابيًا بالنسبة لنا وله، هو يمتلك الرغبة في الاستمرار في مانشستر يونايتد ونحن نريده أيضًا"

وأكد: "نيمانيا ماتيتش جزء من خططنا للمستقبل أيضًا، لقد عاد من الإصابة ولديه فترة تأهيل من أجل أن يستعيد لياقته ويعود للملاعب ويصبح أحد الأوراق الخاصة بنا"

ووضح: "الفريق لا يحتاج إلى تعزيزات في سوق الانتقالات الشتوية، لدينا العديد من اللاعبين، وأيضًا استرددنا 4 لاعبين وهذا يعد إضافة لنا"

وحول تفاؤله بالفترة المقبلة قال: "نعم أنا متفائل وكمدير فني يجب أن تتخلى بالتفاؤل من أجل العبور من الفترات الصعبة والتي تحتوى العديد من المباريات"

وفيما يخص مايكل أرتيتا واقترابه من تدريب أرسنال قال: "أعتقد أن الأمور لم تحسم بعد لكنه سينجح في تجربته وأنا أثق في ذلك سواء في أرسنال أو خارجه"

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يذكر أن مانشستر يونايتد قد حسم ديربي المدينة أمام مانشستر سيتي بهدفين لهدف على ملعب الاتحاد ليكمل سلسلة نتائجه الإيجابية أمام الكبار هذا الموسم.