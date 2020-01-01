رايولا يحسم مصير هالاند ويُلمح بانتقال بوجبا لريال مدريد

وكيل أعمال لاعب الوسط الفرنسي يثير الجدل حول مستقبله من جديد

كشف مينو رايولا وكيل أعمال لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا، عن علاقته الجيدة بنادي ريال مدريد الإسباني، وسط أنباء انتقاله موكله لعملاق الليجا.

بوجبا حاول الرحيل عن يونايتد والانضمام لريال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن الصفقة لم تنجح ليستمر اللاعب بمانشستر يونايتد، ويغيب عن معظم فترات الموسم الحالي.

رايولا تحدث في حوار لصحيفة "ماركا" عن موقف بوجبا، ليقول:" بول يمر بوقت صعب جداً، ولكن في إنجلترا هم حساسون للغاية، لذلك كل تركيزه على إنهاء الموسم بشكل رائع مع مانشستر والعودة لدوري أبطال أوروبا من جديد".

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وأما عن نهاية عقده في يونيو 2021 دون التجديد وارتباطه بريال:"لا يمكنك التنبؤ بما سيحدث في المستقبل، هناك اهتمام كبير به منذ العام الماضي، لذلك علينا الانتظار".

علاقته بريال مدريد:"جيدة جداً، أنا على اتصال مع خوسيه أنخيل المدير العام للنادي وأحب مناقشة قضايا كرة القدم والفيفا معه لأن رأيه يهمني، سأحاول نقل أحد اللاعبين الذين أعمل معهم إلى هناك هذا الصيف، سيكون فخراً كبيراً لي وله لأن ريال مدريد نادي عظيم".

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وأنا عن موكله الآخر إيرلينج هالاند:"جوهرة مهمة للغاية، من الجيد رؤيته يلعب ويتطور في كل مباراة، لم يتوقع أحد تكيفه السريع بالدوري الألماني، ولكن مازال أمامه الكثير للتطور وعليه البقاء في دورتموند وبشكل شخصي لا أتوقع رحيله".

وتأتي تصريحات رايولا تزامناً مع التساؤلات حول مصير بوجبا، واحتمالية انتقال هالاند للدوري الإسباني، على هامش توقف الأنشطة الرياضية على مستوى أوروبا بسبب تفشي فيروس كورونا.