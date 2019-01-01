رايولا يحدد شرط استمرار بوجبا مع مانشستر يونايتد

رايولا يدس السم في العسل من جديد

تعمد وكيل أعمال اللاعبين الشهير مينو رايولا، دس السم في العسل، وذلك في حديثه عن مستقبل موكله بول بوجبا مع ناديه مانشستر يونايتد.

وتعهد الوكيل الإيطالي باستمرار بطل العالم مع الشياطين الحمر، لكن بشرط غير قابل للنقاش، أن يعود الفريق لمناص التتويج في المستقبل القريب.

وجاءت تصريحات رايولا، بالتزامن مع عودة الشائعات التي تربط مستقبل صاحب الـ26 عامًا بأندية أخرى، أبرزهم ريال مدريد وناديه السابق يوفنتوس.

وسبق لبوجبا أن أثار ضجة على نطاق واسع في فصل الصيف الأخير، حين أقر على الملأ برغبته في المغادرة، بحثًا عما وصفه آنذاك "تحدٍ جديدٍ".

وفي رده على سؤال بخصوص مستقبل بوجبا، قال رايولا لشبكة "سكاي سبورتس": "بول دائمًا يحترم مانشستر يونايتد، طالما النادي يبادله الاحترام".

وأضاف "الوحيد الذي يتحدث عن بول هو سولشاير، وأنا أصدق ما يقوله، يقول إنه لن يتحرك، وهذا جيد ونحن جيدون معهم".

وتابع "بول يعاني بعض الشيء مع إصابته، وهدفه الآن الظهور بمستوى جيد مع مانشستر يونايتد، فهو من كبار المحترفين، وأعتقد أنه في المكان المناسب مع يونايتد".

وسُئل هل سيبقى بوجبا مع النادي للموسم القادم "نعم. لكنه يأمل أن يخوض منافسة حقيقية في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال. هل هذا غريب؟ هل أنا الوحيد الذي يشعر بالقلق؟ ألا يشعر ملاك النادي بالقلق؟ أعتقد أن كل من يعشق مانشستر يونايتد يشعر بالقلق حيال ذلك".

وختم حديثه الضبابي "أنا قلق بشأن هذا الأمر بالنسبة للاعبي، أنا شخصيًا لست من محبي اليونايتد، لكن لدي اهتمام مباشر، وطالما لم يغادر (بوجبا) مانشستر، فهو بالطبع يريد الفوز بالبطولات، هذا أسلوبه ولن يتصرف بشكل مختلف".