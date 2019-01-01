جورجينو: صغر السن ليس عذراً على الجميع أن يكون قدر المسؤولية في تشيلسي

صاحب الـ 28 عاماً يرفض حديث الجميع على شباب تشيلسي

رفض جورجينو لاعب تشيلسي ، أن يتحدث الجميع دائماً عن صغر سن لاعبين تشيلسي، مشيراً إلى أن صغر السن ليس عذراً لأي سبب خاصة عندما تكون لاعباً في فريق مثل البلوز.

وشارك جورجينو في فوز فريقه على حساب أرسنال يوم الأحد في الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي.

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وقال جورجينو في تصريحات عقبت اللقاء: "عندما يتحدث أي شخص عن تشيلسي، فإن الجميع يقول الشباب الشباب الشباب، نحن الآن في منتصف الموسم ويجب أن يتحمل كل لاعب المسؤولية".

وواصل: "الأمر ليس مقتصراً فقط على اللاعبين الكبار، بل على الجميع، صغر السن ليس عذراً على الجميع أن يكون مستعداً وجاهزاً للمشاركة في المباريات، نحن نمثل تشيلسي".

وتابع: "الفوز على أرسنال كان مهماً للغاية بالنسبة لنا، خاصة أنه كان خارج الأرض وفي الديربي، نحن الآن بحاجة إلى تغيير عقليتنا والتعود على الفوز على أرضنا لأننا نخسر الكثير من النقاط هناك".

وأكمل: "نحن بحاجة إلى العمل بجد لكسر تلك القاعدة وفقدان النقاط على أرضنا".

ويستعد تشيلسي لمواجهة برايتون، يوم الأربعاء في إطار مباريات الجولة الـ 21 من البريميرليج .

جدير بالذكر أن البلوز يحتل المركز الرابع من جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، وبفارق ست نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.