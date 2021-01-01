رايولا يثير الجدل مجددًا حول مستقبل بوجبا في مانشستر يونايتد

هل ينتقل إلى الريال أو يوفي؟

رفض مينو رايولا، وكيل أعمال بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد، استبعاد أي خيار بشأن مستقبله، لكنه في الوقت نفسه يُفضِّل العمل "في صمت" لإتمام الأمور.

وينتهي عقد بوجبا مع يونايتد في صيف 2021 مع خيار التمديد لعام إضافي، وفي الأشهر الماضية برزت إمكانية مغادرة الفرنسي أولد ترافورد بعد الكثير من التوترات بينه وبين الإدارة.

فيما بعد، تحسنت الأمور كثيرًا بين بوجبا والمانيو، وأكد اللاعب نفسه أنه سيجلس بهدوء وينظر في أمر التجديد بوقت لاحق هذا الموسم، بينما لا تتوقف الصحافة عن ربطه بيوفنتوس وريال مدريد.

رايولا عند سؤاله عن إمكانية انضمام بوجبا إلى الدوري الإيطالي مجددًا، أجاب قائلًا "يجب ترك بوجبا بمفرده، عندما أتحدث الناس يتوترون ولا ينام الليل، لذلك لن أتحدث بعد الآن".

رايولا يثير الجدل مجددًا حول مستقبل بوجبا في مانشستر يونايتد

وأتم "سأفعل ما يجب عليّ فعله ولكن ليس أمامك بل في الظل، تمامًا كما فعلت دائمًا وأبدًا".

كلام الوكيل الإيطالي الشهير قد يفسر أن خيار الرحيل لا يزال مطروحًا على طاولة بوجبا، لا سيما وفي ظل العلاقة القوية التي تربط رايولا بإدارة يوفنتوس.

الجدير بالذكر أن بوجبا حاليًا يُعاني من إصابة في الفخذ أصيب بها خلال مباراة إيفرتون الأخيرة، ويظل موعد عودته للملاعب مبهمًا حتى الآن.