رايولا: ريال مدريد يستطيع ضم هالاند، والقطار سيفوت برشلونة!

مينو رايولا وكيل النجم النرويجي إرلينج هالاند يتحدث عن مستقبله ووجهته المفضلة والأندية التي تسعى لضمه.

كشف مينو رايولا المزيد من التفاصيل حول مستقبل لاعبه إرلينج هالاند، هداف بوروسيا دورتموند الألماني الذي تسعى لعديد من الأندية لضمه مؤخرًا.

جاء هذا في حواره المطول مع صحيفة "آس"، والذي كشف فيه سبب زيارته لإسبانيا مع والد هالاند، ورأيه في قدرة برشلونة وريال مدريد على ضمه.

ماذا قال رايولا عن هالاند؟

قال رايولا: "أول مرة شاهدت هالاند فيها كانت عبر التلفاز، كان يلعب مباراة لصالح فريق مولده، عندما شاهدته قلت هذا هو".

وأضاف: "مثل كل النجوم، كرة القدم هي الأولوية الأولى بالنسبة له، فهالاند لا يعرف حتى المطاعم في دورتموند، ويدرس كثيرًا، ويتدرب بجدية".

ماذا كان يفعل في برشلونة ومدريد؟

وأكمل: "لو أخبرتكم عن سبب زيارتي مع والد هالاند لبرشلونة ومدريد لن تصدقوا، لقد أراد أن يذهب لمدينة مربلة، لكن كان علي أن أتقدم بالتهنئة للابورتا وبعد ذلك كان يجب أن أمر بمدريد، وفي الطبيعي عندما أسافر لا أحد يعرف".

وأردف: "لا أهتم لو علم الجميع، أنا لا أقوم بأي شيء سري، أنا أتحدث مع برشلونة وريال مدريد كثيرًا".

أين يريد هالاند أن يلعب؟

قال رايولا: "لم يخبرني بذلك بعد، لكن عندما تصبح الظروف مختلفة قد يفعل، الآن دورتموند لا يريد البيع، لكن لا نعلم ماذا سيكون موقفهم حتى الأول من سبتمبر المقبل".

وأكمل: "البقاء أو الرحيل يحملان بعض المخاطرة، لكنه مهتم بالتواجد في مكان يستطيع أن يسجل فيه الأهداف ويحقق الأبطال، الأمر سيكون مختلف لو جاء برشلونة أو ريال مدريد بكل ذلك التاريخ وطلبوه، سيكون من الصعب الرفض، باريس سان جيرمان يحاول أن يكون في نفس الوضع، ومانشستر سيتي أيضًا، وهناك يوفنتوس لطالما كان ضمن الكبار، وبايرن ميونخ الذي يلعب في بطولة مميزة للغاية".

هل يستطيع هالاند الرحيل في 2022؟

قال رايولا: "الأهم من وجود بند يسمح بالرحيل في 2022 أن يكون اللاعب يريد ذلك، لا أستطيع الإجابة عن هذا، ذلك الأمر يخص هالاند وحده، ويمكنكم أن تسألوا بوروسيا دورتموند عنه".

وأضاف: "كل الأندية الكبيرة تريده، ومهمتي أن أعظم من مكاسبه المالية، لكن في الوقت نفسه يجب أن أجد مشروعًا مناسبًا له".

هل يمكن لبرشلونة وريال مدريد ضم هالاند؟

أردف رايولا: "أعتقد أن ريال مدريد يستطيع أن يضم هالاند، أي فريق يستطيع ذلك، لكن السؤال الحقيقي، هل يستطيع ريال مدريد ألا يشتري هالاند؟ كذلك الوضع لبرشلونة".

وأكمل: "الأمر أكثر صعوبة في برشلونة، لكن تلك هي مهمة الرئيس، القطار يمر، هل سوف تستقله أم لا، ذلك هو السؤال الكبير".

جدير بالذكر أن تقارير عديدة كانت قد أكدت أن ريولا قد اجتمع مع برشلونة وريال مدريد وناقش مستقبل هالاند.

اقرأ أيضًا