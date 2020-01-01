رايولا: بوجبا لن يرحل في الشتاء، وسنتحدث عن مستقبله قريبًا

مينو رايولا وكيل أعمال بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد يتحدث من جديد عن مستقبله.

أكد مينو رايولا وكيل الأعمال الشهير والذي يدير أعمال الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد أن مستقبل موكله سيتم الحديث فيه بعد فترة الانتقالات الشتوية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها وأكد خلالها أن أمثال بول بوجبا لا يرحلوا عن فرقهم في فترات الانتقالات الشتوية بل في الصيف.

وقال رايولا: "أنا متأكد أن مستقبل بول بوجبا سيكون عظيمًا، هم في إنجلترا يعانون من الكثير من الحساسية عند الحديث عنه".

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وأضاف مدافعًا عن نفسه بعد الهجوم عليه: "كل ما حدث أنني قمت بالتعبير عن أفكاري، لا يوجد أي شيء لتثار تلك الضجة".

وأكمل: "كل ما قلته أننا سنتحدث عن مستقبل بوجبا خلال الصيف، فالنجوم العظماء مثله لا يرحلوا عن فرقهم في يناير أغلب الأوقات".

وأنهى تصريحاته مؤكدًا كلماته السابقة: "سنرى ما الذي سيحدث في الصيف المقبل، فنحن نعيش في عالم يتغير كل يوم".

جدير بالذكر أن بوجبا كان قد علق بشكل رسمي على تصريحات رايولا وأكد خلالها أن كل تركيزه في الوقت الحالي منصب على مانشستر يونايتد.