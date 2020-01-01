بوجبا يرد على مينو رايولا: تركيزي مع مانشستر يونايتد، ولا تتحدثوا عن جهل

بول بوجبا نجم فريق مانشستر يونايتد يرد على تصريحات وكيله التي أكد فيها قرب رحيله عن الفريق.

رد بول بوجبا نجم فريق مانشستر يونايتد على وكيله مينو رايولا الذي أكد في تصريحات صحفية أن مستقبل النجم الفرنسي في الشياطين الحمر محل شك.

جاء هذا في بيان مقتضب نشره بوجبا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام" في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وكتب بوجبا: "دائمًا ما قاتلت وسأستمر في القتال من أجل مانشستر يونايتد وزملائي والجماهير الخاصة بذلك الفريق".

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وأضاف: "كثرة الأحاديث غير هامة ومستقبلي لا يزال بعيدًا، وما يحدث اليوم هو الأهم بالنسبة لي، أنا منخرط بنسبة 1000%".

وأكمل: "دائمًا ما سنكون أقوى سويًا، وكل شيء بيني وبين النادي في حالة وضوح كبيرة، وذلك الأمر لن يتغير أبدًا".

وأنهى بيانه القصير بكلمات تثير الريبة حول علاقته الحالية بمينو رايولا: "عندما لا تكون تعرف ما الذي يحدث في الكواليس لا تتحدث عن أي شيء".

جدير بالذكر أن رايولا كان قد أكد في تصريحات صحفية أن مسيرة بوجبا في مانشستر يونايتد قد انتهت وأن الموسم الجاري قد يكون الأخير.