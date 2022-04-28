رانجنيك عن رحيل رونالدو: علينا التحدث معه وتين هاج!

كشف رالف رانجنيك المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن موقفه من رحيل المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الصيف القادم.

انتشرت العديد من التكهنات حول مستقبل رونالدو، حيث ينتهي عقده مع الشياطين الحمر في يونيو 2023، وسط أنباء حول مغادرته للنادي الإنجليزي قبل نهاية العقد.

ومن جانبه علق رانجنيك على هذا الأمر، بعد تعادل يونايتد 1/1 مع تشيلسي، مساء الخميس، في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد.

وقال الألماني للصحفيين:"هذا شيء يجب أن نتحدث عنه بيني أنا وإريك تين هاج ومجلس الإدارة، فهو لديه سنة من العقد ومن المهم معرفة ما يريد".

وأضاف:"إذا كان يريد البقاء سنرى ما سيحدث، لم أتحدث مع إريك حتى الآن، لذلك من غير المنطقي مناقشة الأمر في الوقت الحالي".

وأما عن المبالغة في الاعتماد على رونالدو وعمره 37 سنة:"عليك مراجعة الأسماء الغائبة منذ مباراة وست هام أيضًا، كما أننا دخلنا مباراة الليلة بجميع لاعبينا الهجوميين على أرض الملعب، والوحيد الذي كان على مقاعد البدلاء كان خوان ماتا".

وأوضح:"يجب أن نكون منصفين مع اللاعبين، أتذكر أول 10 مباريات لي وكان لدينا 10 هدافين مختلفين، نعم نحن نعتمد على رونالدو وهو أظهر قدرته على تقديم أداءًا جيدًا عندما كان الاستحواذ لصالح تشيلسي، وبالنسبة لنا سنركز على جلب اثنين من المهاجمين بكل تأكيد".

يذكر أن رونالدو سجل 23 هدفًا وصنع 3 في 37 مباراة مع يونايتد بكل البطولات هذا الموسم حتى الآن.

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