رايولا ينفي خبر موته "قتلوني مرتين في 4 أشهر"
كما يثير الجدل في وكالة أعمال اللاعبين وانتقالاتهم، تبدو حتى مسألة حياته أو موته مثيرة للجدل أيضًا.
فقد نفى وكيل اللاعبين الشهير مينو رايولا خبر وفاته الذي ذاع في الساعات الأخيرة.
رايولا ينفي!
وكتب رايولا عبر حسابه الرسمي على تويتر: "الحالة الصحية لأولئك الذين يسألون عنها، مللت من قتلي مرتين في 4 أشهر، والقدرة في كل مرة على الإنعاش".
اختيارات المحررين
وكانت العديد من التقارير الصحفية حول العالم بما فيها التلفزيون الرسمي الإيطالي والعديد من الصحف الإيطالية الكبرى قد أشارت مساء اليوم إلى وفاة رايولا، الأمر الذي نفاه الإيطالي رغم أن حالته حرجة إذ يعاني من مشكلات قلبية مزمنة.
وبحسب مصادر "جول" في إيطاليا، فإن عائلة مينو رايولا تخطط لإصدار بين رسمي في أسرع وقت ممكن لحسم الجدل حول الحالة الصحية لوكيل الأعمال الأشهر في التاريخ.
.. وطبيبه مستاء!
أما طبيب رايولا، ألبيرتو زانجريلو، فقد كتب عبر تويتر غاضبًا: "أشعر بالغضب من تلك المكالمات الهاتفية، ومما يقوله الصحفيون المزيفون الذين يتكهنون بحياة رجل يقاتل حاليًا".
ويعتبر مينو رايولا أشهر وكيل أعمال لاعبين في التاريخ وارتبط اسمه بالعديد من النجوم الأفذاذ في تاريخ كرة القدم، وآخرهم إرلينج هالاند الذي كان رايولا يخطط لصفقة صيفية نارية من أجله وسط تنافس عمالقة أوروبا على الظفر بخدماته.