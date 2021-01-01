رامون دياز .. عدو مارادونا الذي أعاد الهلال لمنصات التتويج

كل ما تريد معرفته عن مدرب الشباب الجديد رامون دياز، والذي سبق له تدريب الهلال والاتحاد في الدوري السعودي، وما هو سبب العداء بينه وبين مارادونا؟

في تاريخ الكرة السعودية العديد من الأسماء التي حفرت اسمها بحروفٍ من نور ليس فقط في تاريخ الدوري السعودي، بل أيضًا في قلوب ومحبي الدوري الذي أصبح في السنوات الأخيرة الأقوى في الوطن العربي دون منازع.

من هذه الأسماء الخالدة المدرب رامون دياز، الذي كان أحد أهم أسباب استفاقة الهلال منذ سنوات، وإعادة هيبته على المستوى المحلي والمستوى القاري.

عشق دياز تجربته في الدوري السعودي رغم قصرها، وأصبح متشوق للعودة إلى المملكة حتى ولو لم تكن بوابته زرقاء بلون الزي التاريخي لكبير المملكة، وكأن القدر لعب لعبته لإعادة الأرجنتيني للملكة!

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أعلن نادي الشباب السعودي يوم الثلاثاء 5 يناير 2021 عن إقالة مدربه بيدرو كايشينيا، وذلك بعد الخروج من نصف نهائي البطولة العربية على يد الاتحاد، وبعدها بساعات أفاد مصدر لجول في المملكة، أن إدارة الليوث توصلت لاتفاق مع إميليانو نجل رامون دياز، يفيد بعودة الأسد العجوز إلى العاصمة الرياض كمدرب للشباب.

لكن، من هو رامون دياز وماذا قدم طوال تاريخه كلاعب ومدرب؟ وما هي قصته مع مارادونا؟ جول يحضر لك الإجابة.

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من هو رامون دياز اللاعب؟

لا يختلف رامون دياز اللاعب عن المدرب كثيرًا، فقد كان أحد نجوم المنتخب الأرجنتيني مع بداية جيله الذي كان جوهرته دييجو أرماندو مارادونا.

ولد دياز في 29 أغسطس 1959 في مدينة لا ريوخا الأرجنتينية، وبدأ مسيرته كلاعب من أحد قطبي الكرة في الأرجنتين هو ريفر بليت .

رغم قصر قامته، كان رامون دياز يلعب في مركز الهجوم، ومنذ صغره تألق مع الفريق الذي كان شاهدًا على صعوده للمجد، وفي الفترة من 1978 حتى 1982 سجل 84 هدفًا في 175 مباراة، وهو معدل جيد للمهاجمين في هذه الفترة.

بعد فترة يمكن وصفها بالذهبية في ريفر بليت ، سلك رامون مسلك اللاعبين الأرجنتينيين إلى أوروبا وهو الدوري الإيطالي، وكانت بوابته الأولى هي نابولي ، لكنه لم يقدم مستوياتٍ جيدة معه، فرحل منه إلى أفيلينو الذي تألق معه ثم انتقل لفيورنتينا ومنه إلى الإنتر .

في 1989، رحل رامون دياز إلى موناكو وظل معه موسمين قبل العودة لبيته القديم ريفر بليت ، وظل هناك سنتين قبل أن تحط قدامه آسيا لأول مرة من بوابة نادي يوكوهاما الذي اعتزل في صفوفه عام 1995.

ميسرة رامون دياز اللاعب

الفريق الفترة ريفر بليت 1978 - 1982 نابولي 1982 - 1983 أفيلينو 1983 - 1986 فيورنتينا 1986 - 1988 إنتر 1988 - 1989 موناكو 1989 - 1991 ريفر بليت 1991 - 1993 يوكوهاما 1993 - 1995

كيف حرم مارادونا دياز من الفوز بكأس العالم؟

بزغ نجم رامون دياز كلاعب مع ريفر بليت في 1978، فكان أحد الجيل الأرجنتين الذي فاز بكأس العالم للشباب تحت 20 عامًا في 1979، وهو جيل الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا.

شارك دياز في كأس العالم 1982، وسافر إلى إسبانيا وأمله العودة بالكأس الذهبية، لكن منتخب البرازيل كان له رأيٌ آخر، فقد خرجت الأرجنتين على يديه بعد أن فاز بثلاثة أهدافٍ لهدف في دور المجموعات الثاني في ربع النهائي، وكان رامون هو صاحب الهدف الوحيد.

أشيع في تلك الفترة أن رامون دياز اصطدم بالأسطورة مارادونا ودب شجار بينهما، وهو ما تسبب في توديع دياز للمنتخب الأرجنتيني للأبد، وعلى غرار نجم باريس سان جيرمان الحالي ماورو إيكاردي، أصبح متجاهل ولا يستدعى للتانجو رغم تألقه.

ورغم أن هذه القصة راسخة في العقل الأرجنتيني المحب لكرة القدم، إلا أن مارادونا نفاها كليًا في مذكراته.

من هو رامون دياز المدرب؟

بعد تعليق حذائه، عاد رامون دياز إلى بيته الذي نشأ فيه ريفر بليت كمدرب، وقاده لفترة ذهبية بين عامي 1995 و2002، ثم غادر إلى أوكسفورد يونايتد الإنجليزي، وذلك قبل أن يعود للأرجنتين كمدرب لسان لورينزو .

تسلم دياز المقاليد في كلوب أمريكا المكسيكي موسم 2008-09 ثم عاد أدراجه سريعًا إلى سان لورينزو، ومنه إلى إنديبندينتي ثم ريفر بليت .

خاض رامون دياز تجربة دولية واحدة كانت مع منتخب باراجواي في الفترة من 2014 إلى 2016، وخاض معهم كوبا أمريكا 2015 وحصل على المركز الرابع، لكنه خرج من الدور الأول في النسخة الاستثنائية من البطولة في 2016 فخسر منصبه.

ماذا قدم رامون دياز مع الهلال؟

كانت إقالة رامون دياز من منصبه كمدرب لمنتخب باراجواي ميلاد جديد له، ففي نفس العام تولى قيادة نادي الهلال وعاد به من بعيد إلى منصات التتويج.

كان الزعيم يمر بفترة صعبة قبل وصول دياز إلى مقعد المدير الفني، فكن لقبه الأخير من الدوري السعودي في 2010-11، ولم يفز خلال هذه الفترة إلا بكأس ولي العهد والسوبر السعودي.

أعاد رامون دياز الأمور إلى نصابها ورتب البيت الهلالي ، وفي موسمه الأول أعاد لقب الدوري وفاز بكأس الملك، كما نجح في الوصول لنهائي دوري أبطال آسيا وكان قريبًا من اللقب الغائب منذ 17 عام في ذلك التوقيت، لكنه اصطدم بطموح العنيد أوراوا الياباني واكتفى بالمركز الثاني.

كانت خسارة النهائي الآسيوي بداية فترة صعبة على الزعيم، انتهت بالنسبة لدياز بإقالته في 2018، فبقي في المملكة لكنه انضم للاتحاد الذي كان يعاني سكرات الهبوط في ذلك الحين، لكن الأرجنتيني لم ينجح في إضافة جديد فأقيل من منصبه.

خاض رامون دياز تجربة قصيرة بعد ذلك في نادي بيراميدز ثم عاد إلى أمريكا الجنوبية وقام بتدريب نادي ليبرتاد البارجوياني، وكانت آخر الأندية التي دربها هو بوتافوجو، لكن التجربة كانت فاشلة بكل المقاييس، حيث تمت إقالته بعد 3 أسابيع فقط.

إنجازات المدرب رامون دياز