خاص | بعد إقالة كايشينيا .. الشباب يتوصل لاتفاق مع مدرب الهلال والاتحاد السابق

الشباب يحضر البديل بعد رحيل كايشينيا من تدريب الفريق

أعلن نادي الشباب السعودي إقالة بيدرو كايشينيا المدير الفني للفريق، بعد الخروج من كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال مؤخرًا أمام نادي الاتحاد.

الاتحاد خطف التأهل إلى نهائي البطولة على حساب الشباب، بعد الفوز على مواطنه بهدفين مقابل هدف في إياب نصف نهائي البطولة، وتعادل ذهابًا بهدفين لكل فريق.

وقال الشباب في بيانه الرسمي: "قررت إدارة نادي الشباب إنهاء عقد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم السيد بيدرو كايشينيا وتكليف المدرب الإسباني كارلوس هرناندز (مدرب درجة الشباب) بديلًا عنه".

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وأضاف البيان: "بدورها قدمت إدارة النادي شكرها للسيد بيدرو كايشينيا على ما قدمه خلال الفترة الماضية".

وعلمت مصادر "جول" أن إدارة نادي الشباب عملت سريعًا للبحث عن بديل مناسب لقيادة الليوث بعد إنهاء عقد المدرب كايشينيا حيث وقع الاختيار على مدرب سابق لناديي الهلال والاتحاد.

وأكد المصدر لـ"جول" أن إدارة نادي الشباب توصلت لاتفاق مع إيميليانو دياز لتولي والده رامون مدرب الهلال والاتحاد السابق تدريب الفريق خلفًا لكايشينيا.

ومن المنتظر وصول المدرب الأرجنتيني خلال الأيام المقبلة إلى السعودية من أجل الإعلان عن الاتفاق رسميًا وتولي تدريب الليوث.