راموس يصل للظهور رقم 600 مع ريال مدريد أمام أياكس

سجل حافل من البطولات للدولي الإسباني مع الميرينجي، يطمح في مواصلته في اختبار جديد بدوري الابطال

يواصل سيرجيو راموس مسيرته مع ريال مدريد، كواحد من أفضل وأبرز من لعبوا بقميص النادي الإسباني على مدار تاريخه.

راموس دخل التشكيل الأساسي لريال لمواجهته الهامة ضد أياكس أمستردام الهولندي، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

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المباراة ستعني أن راموس قد شارك في 600 مناسبة مع ريال منذ انتقاله للفريق.

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وجاء تشكيل ريال الأساسي كالتالي: كورتوا، كرفخال، ناتشو، راموس، ريجولين، كروس، كاسميرو، مودريتش، بيل، بنزيمة، فينيسيوس.

ويمتلك راموس سجلاً مميزاً مع ريال، حيث شارك في 599 مباراة، سجل خلالهم 84 هدفاً وصنع 39.

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وفاز أيضاً بعدد وافر من الألقاب، حيث ربح 4 بطولات دوري أبطال أوروبا ومثلهم دوري إسباني وكأس عالم للأندية.

وحصد راموس لقب السوبر الأوروبي 3 مرات، نفس عدد حصوله على السوبر الإسباني، بالإضافة للقبين كأس ملك إسبانيا.