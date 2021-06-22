راموس يحدد وجهته على حسب المدن

"المدينة" هي ما ستحدد وجهة راموس

تداولت تقارير أخيرة أن الإسباني، سيرخيو راموس يستعد لتحديد وجهته الجديدة بعد مغادرة ريال مدريد وأنه يفضل فرنسا على إنجلترا.

بعد ساعات من إعلان ريال مدريد الاستغناء عن خدمات قائده بعد رحلة عطاء استمرت لمدة 16 عامًا داخل أسوار "سانتياجو بيرنابيو"، بدأت المحادثات بين إدارة باريس سان جيرمان واللاعب بالفعل ويبدو أن الطرفين متفائلين بهذه الخطوة.

ماذا جاء في التقارير الصحفية؟

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن لاعب ريال مدريد السابق لديه العديد من العروض من أندية مهمة وأبرزها عرض إدارة باريس سان جيرمان.

وكشفت الصحيفة أن هناك عرضين تلقاها اللاعب بالإضافة إلى عرض باريس سان جيرمان، وهما، مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد إلا أن الدولي الإسباني أعطى الأولوية للشياطين الحمر بسبب تاريخ النادي وعظمته.

ومع ذلك أكدت الصحيفة أن عرض الفريق الباريسي متفوق من الناحية المالية وهناك سبب آخر يجذب راموس هو باريس، العاصمة الفرنسية هي وجهة مثالية لكل من اللاعب وعائلته ويمكن للعملاق الفرنسي أن يقدم له عقدًا لمدة عامين، وهذا ما كان يبحث عنه قائد الفريق الإسباني.

أرقام راموس مع ريال مدريد؟

خلال 16 عاماً، توج قائد ريال مدريد السابق بلقب الليجا 5 مرات، ولقب كأس ملك إسبانيا مرتين، وبكأس السوبر الإسباني 4 مرات، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا 4 مرات وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات وكأس العالم للأندية 4 مرات.

شارك نجم الدفاع صاحب الـ35 عامًا مع ريال مدريد في 671 مباراة مع الفريق في جميع البطولات، وسجل خلال تلك المسيرة 101 هدف.

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