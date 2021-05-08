راموس يثير الجدل حول مستقبله بعد المباركة لنيمار!

هل هذه إشارة واضحة؟

ألمح سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، إلى انتقاله إلى باريس سان جيرمان بعدما هنأ نيمار على تمديد تعاقده مع النادي الفرنسي.

وكان باريس سان جيرمان قد أعلن بصورة رسمية عن تمديد عقد نيمار حتى 2025، وقضا بذلك على آمال برشلونة في الظفر بالدولي البرازيلي.

في الوقت نفسه فإن عقد راموس مع ريال مدريد ينتهي بنهاية هذا الموسم وحتى الآن لم يصل إلى اتفاق مع إدارة الملكي حول الاستمرار في سانتياجو برنابيو.

ماذا فعل راموس ألمح من خلاله للانضمام إلى باريس سان جيرمان؟

بعد إعلان تجديد العقد، نشر نيمار صورة له على إنستجرام كتب عليها أن التاريخ لا يزال مستمرًا وحظيّ بمباركات من جميع نجوم بي آس جي.

راموس كان من ضمن من قدموا التهنئة لنيمار، حيث وضع رموز تعبيرية "تصفيق" وبذلك أُثير الجدل على الفور عبر مواقع التواصل الاجتماعي كلها.

البعض فسّر ما فعله راموس أنها إشارة أنه سيزامل الدولي البرازيلي في ملعب حديقة الأمراء خصوصًا وأنها المرة الأولى التي يعلق بها لنيمار.

هل ينضم راموس إلى باريس سان جيرمان؟

وكانت الصحافة الفرنسية قد ربطت باريس سان جيرمان بالحصول على توقيع راموس منذ مدة طويلة، لا سيما وأن إدارة ناصر الخليفي تفضل هذا النوع من اللاعبين أصحاب الخبرة.

باريس من الأندية القليلة في العالم التي يمكنها دفع راتب صاحب الـ33 عامًا الضخم والبالغ 12 مليون يورو سنويًا، مع منح الدولي الإسباني ما يريد من عقد لمدة موسمين.

بجانب النادي العاصمي الفرنسي، توجد شائعات أخرى عن اهتمام مانشستر يونايتد براموس، إلى جانب وجود احتمالية لمغادرته إلى أحد الأندية الأمريكية.

في النهاية، وجبت الإشارة إلى أن ريال مدريد عرض على راموس التجديد لمدة عام بعقد يجعل راتبه أقل بـ10%.

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