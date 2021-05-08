زيدان: هازارد يمر بفترة صعبة! وسنلعب أربعة نهائيات!

زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يؤكد على صعوبة الفترة التي يمر بها إيدين هازارد، ويتحدث عن آخر ألقاب الموسم!

أكد زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد أن فريقه عليه التركيز على بطولة الدوري الإسباني، والتي أصبحت آخر ما ينافس عليه في الموسم الجاري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء إشبيلية، وأكد خلالها أن فريقه سيلعب المباريات المتبقية على أنها نهائيات.

وقال زيدان: "نحن نعلم أننا على المحك، هناك أربعة لقاءات نهائية سنلعبها حتى نهاية الدوري الإسباني، يجب أن ننسى ما حدث في دوري أبطال أوروبا ونركز على لقاء إشبيلية، وأؤكد لكم أننا سننافس على اللقب".

وأضاف عن إصابة سيرخيو راموس: "أنا غير قلق سوى على مباراة الغد، والأهم بالنسبة لنا أن يتعافى ويتحسن في أسرع وقت ممكن".

وصرح: "كل الفرق لديها إصابات عديدة في هذه المرحلة، وسأفتقد راموس في ذلك الوقت الحاسم من الموسم، لكن الجميع على قدر المسؤولية".

وأكمل عن موقف هازارد ضد تشيلسي: "لقد اعتذر بالفعل عما حدث، وهو يعمل مع الفريق بشكل جيد، ولم يكن في نيته أن يؤذي أي شخص".

وأردف: "حتى الآن لم تستطع الجماهير أن تشاهد هازارد الذي جاؤوا لرؤيته بسبب كل ما تعرض له من إصابات، لكن ذلك سيمنحه الدافع من أجل تقديم المزيد، هو يمر بفترة صعبة بالفعل لكنه يريد النجاح هنا، وأتمنى له ذلك".

وأنهى كلماته بالحديث عن مستقبله: "أنا المدير الفني لريال مدريد في الوقت الحالي، وسأستغل كل لحظة في هذا النادي، وفي المستقبل دعونا نرى ما الذي سيحدث".

جدير بالذكر أن ريال مدريد يستضيف إشبيلية يوم الأحد، على أن يواجه غرناطة في ملعب الأخير في الـ 13 من مايو، ويحل ضيفًا على أتلتيك بيلباو في الـ 16 من الشهر نفسه، وينهي مبارياته في البطولة بلقاء فياريال في الـ 23 من الشهر الجاري.