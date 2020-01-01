راموس: ميسي من أفضل اللاعبين في التاريخ وأتمنى له التوفيق

قائد ريال مدريد يشيد بميسي قبل المواجهة المرتقبة بينهما مساء الأحد في الكلاسيكو

أشاد سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد بمنافسه ليونيل ميسي لاعب برشلونة، مشيراً إلى أنه يعتبره من أفضل اللاعبين في التاريخ.

ويستعد ريال مدريد لاستضافة برشلونة، مساء الأحد في قمة الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني على ملعب سنتياجو برنابيو.

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وقال راموس في تصريحات للموقع الرسمي للدوري الإسباني: "لديّ احترام كبير لميسي، فهو واحد من أفضل اللاعبين على مر التاريخ".

وواصل: "أتمنى ألا يكون في قمة مستواه يوم الأحد، أتمنى له كل التوفيق كزميل محترف طالما هذا لا يؤثر سلباً علينا".

وعن سر نجاحه مع ريال مدريد، قال راموس: "التفاني في العمل وعدم فقدان التركيز أو الطموح، من العوامل الأساسية للنجاح".

وأكمل: "إنه أمر صعب، ولكن إن تمكنت من ضبط نفسك كل موسم لمواصلة القتال، ستزداد رغبتك في الفوز".

وأضاف: "نتعلم أشياء جديدة كل عام، لذلك يوجد دائماً مجال للتحسين وهذا ما يجب التركيز عليه لتحقيق أكبر استفادة ممكنة".

وعن مباراة الأحد قال قائد الميرينجي: "نعرف كيف نزعج برشلونة، الضغط الكبير عليهم يكون خطراً ولكنه يتسبب في مشاكل لهم، فهم يلعبون من الخلف بشكل جيد".

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وتابع: "وأعتقد أن هذا هو كلمة السر في المباراة أن نضغط عليهم ونحاول أخذ الكرة منهم، ولكن لديهم لاعبون خطيرون في الخط الأمامي وقد يكونوا حاسمين لمباراة الأحد ونأمل ألا يحدث هذا".

جدير بالذكر أن برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.