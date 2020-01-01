راموس: الكلاسيكو له أهمية خاصة وزيدان المدرب المثالي لريال مدريد

سنفعل كل ما في وسعنا للفوز..

لم يخفِ سيرخيو راموس، لاعب ريال مدريد، ما تُمثله مباراة برشلونة من أهمية قصوى بالنسبة له، مُعتبرًا أن الفوز في الكلاسيكو دائمًا ما يكون له متعة خاصة مختلفة عن الفوز في أي مباراة أخرى.

تصريحات القائد المدريدي تأتي قبل أيام قليلة من الكلاسيكو المرتقب يوم الأحد المقبل بين قطبي الكرة الإسبانية، في مباراة هامة للريال تحديدًا بعد اعتلاء البرسا صدارة الدوري الإسباني في الجولة الماضية بفارق نقطتين عن كتيبة زيدان.

راموس في حوار مع الموقع الرسمي لليجا قال "إنها ليست مباراة عادية، على الرغم من أنها فقط على ثلاث نقاط تمامًا مثل أي مباراة، ولكن الكلاسيكو ليس مثل بقية المباريات.".

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"الفوز على برشلونة هو متعة كبيرة، بالإضافة إلى أن الانتصار دائمًا ما يمنح الفريق تأثيرًا إيجابيًا للغاية ويُغير المزاج العام داخل النادي."

كما أضاف "يعرف الفريقان ذلك وهو شيء يجب إدارته بأفضل طريقة حتى يتحول إلى حافز يدفعك نحو النصر، فأنت تعيش حالة مختلفة منذ أول الأسبوع، الكثير من الحركة في الإعلام مما يزيد من روعة المباراة.".

"من الصعب للغاية التعبير عن ما تشعر به حقًا، فالمباراة تمثل الكثير للدوري وللاعبين، ما تشعر به يكون مختلفًا ولا يوصف حقًا."

"أن تلعب الكلاسيكو في معظم الأوقات فلهذا فرحة هائلة بالنسبة لي، آمل أن أتمكن من الاستمرار في اللعب أكثر من ذلك حيث سيعني ذلك استمراري هنا لفترة أطول، وإذا كان ذلك ممكنًا فهذا هو الأفضل."

"الدوري لا يزال طويلًا وللمباراة أهمية كبيرة، ولكن هناك الكثير من النقاط على المحك ويمكن أن يحدث كل شيء. بالنسبة لنا، فمن المهم أن ننتصر في الكلاسيكو على أرضنا مع جماهيرنا مما يعني حافزًا إضافيًا ورضا أكبر، آمل أن نتمكن من تحقيق الفوز."

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أما عن هدفه المفضل في شباك برشلونة، فقال "كُنّا منهزمين 1/0 في كامب نو وتحصلنا على خطأ وتمكنت من تحويل الكرة برأسية إلى الشباك لتنتهي المباراة 1/1 وانتهى المطاف بنا لتصبح هذه النقطة حيوية لتتويجنا بلقب الدوري بعد ذلك.".

"كُنّا أبطالًا بعدها ببضعة أيام على أرض ملقا، كان هدفًا مهمًا للغاية، فعندما يتعلق الأمر بأن يكون مؤثرًا في الحصول على بطولة، فيكون لذلك أهمية وقيمة مختلفة."

وعن زيدان "إنه مدرب رائع، ليس فقط للأرقام والبطولات التي حققها معنا، كلاعب أمضى العديد من السنوات هنا، وكمدرب يُدرك كيفية إدارة الفريق، ليس من السهل أن تفعل ذلك، أو على الأقل ليس من السهل فعل ذلك بالطريقة التي يقوم بها.".

وأتم "لديه كل اللاعبين في حالة تحمس وتحفز كبيرة وهذه واحدة من فضائله العظيمة، إنه يعرف جيدًا ما يمكن أن يتحصل عليه الفريق من أداء كل لاعب فيه، بالنسبة لي إنه المدرب المثالي لريال مدريد، نأمل أن نعيش معه حقبة أخرى من الألقاب العظيمة.".

الجدير بالذكر أن ريال مدريد قد هُزِم على يد مانشستر سيتي في سانتياجو برنابيو بذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا في مباراة تحصل فيها راموس على بطاقة حمراء ستحرمه من التواجد في الإياب على ملعب الاتحاد.