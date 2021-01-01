راموس: رحيل رونالدو عن ريال مدريد صفقة خاسرة للطرفين

تمنى تراجعه عن قراره قبل نهائي كييف

يؤمن سيرخيو راموس قائد ريال مدريد، أن صفقة رحيل كريستيانو رونالدو عن النادي إلى يوفنتوس كانت خاسرة للطرفين.

رونالدو ذهب إلى النادي الإيطالي في 2018 بعد سلسلة من النجاحات مع ريال، ليساهم في السيطرة المحلية للسيدة العجوز.

الأمور لم تكن كذلك على الصعيد الأوروبي، حيث يواصل الفريق الفشل في الفوز بدوري أبطال أوروبا، وخرج مؤخرًا من دور الـ16، كما أصبح على أعتاب خسارة سيطرته المحلية.

وفي هذا السياق قال راموس للصحفي "إيباي" على موقع تويتش:"رونالدو خسر وريال مدريد كذلك، لو كان الأمر بيدي لما تركته يرحل عن النادي".

وأضاف:"هو أحد أفضل اللاعبين في العالم وساعدنا على الفوز بالمزيد بالبطولات، هذه العلاقات يجب أن تستمر للأبد".

وتابع:"توقعت رحيله قبل نهائي كييف ولكني كنت أتمنى أن يغير رأيه وفي العموم لا يمكن لومه على أي شيء، هو لاعب حاسم ومهم ولديه الحق في اتخاذ القرارات الحاسمة".

الخلافات بين جوزيه مورينيو وبيب جوارديولا خلال عمل فترة الثنائي في ريال مدريد وبرشلونة:"كنا في مرحلة سنية صغيرة وقتها ومورينيو طلب منا بذل كل ما لدينا".

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وأضاف:"مواجهات الكلاسيكو كانت نارية في هذه الفترة، وكنا نلعب معًا في المنتخب الوطني، الفريق وقتها كان في حالة جيدة على الصعيد المحلي والأوروبي".

يذكر أن راموس الذي يعاني حاليًا من إصابة، قد يرحل عن ريال مدريد في الصيف في صفقة انتقال حر، لتوقف محادثات توقيعه على عقد جديد.