راموس : أرحب بميسي في ريال مدريد ولن أضحك على برشلونة

يشعر بالسعادة عندما يخسر النادي الكتالوني

رحب المدافع الإسباني سيرخيو راموس، بقدوم المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى ريال مدريد في حالة رحيله عن برشلونة.

التكهنات مستمرة حول مصير ميسي الموسم القادم، حيث ينتهي عقده مع برشلونة في نهاية يونيو القادم، دون التوصل لاتفاق حول التجديد حتى الآن.

راموس تحدث للصحفي الإسباني "إيباي" على موقع تويتش قائلًا:"هل أقبل انضمام ميسي لريال مدريد؟ بكل تأكيد ومن دون أي شك".

وأضاف:"لو حدث ذلك سأقوم بدعوته إلى منزلي من أجل مساعدته على هذه الخطوة".

وتابع:"لن ألعب لبرشلونة مهما كان الثمن، ولا مقابل 50 مليون يورو أو 70 مليون يورو في السنة، هناك بعض الأشياء لا يمكن شراؤها بالمال".

وأما عن خروج برشلونة من دوري أبطال أوروبا:"رضائي يزيد مع هزائم برشلونة، إنهم منافس مباشر ويجعلوا الأمور صعبة علينا، لا يشغلني كثيرًا باريس سان جيرمان لأنهم لا يلعبون ضدنا في المنافسات المحلية".

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واستكمل:"لن أضحك على برشلونة، لأن نفس الشيء يمكن أن يحدث لنا الأسبوع المقبل، لذلك يجب التحلي بأقصى درجات الاحترام".

يذكر أن راموس كشف خلال تصريحاته عن عدم وجود أي جديد في موقفه من البقاء مع ريال مدريد، حيث ينتهي عقده مع النادي الإسباني في الصيف.