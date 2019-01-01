راكيتيش يحتفل في إشبيلية بعد خروج برشلونة من دوري أبطال أوروبا

تعرف على موقف راكيتيش بعد خسارة برشلونة من ليفربول والخروج من الأبطال

سافر إيفان راكيتيش، لاعب برشلونة، إلى مدينة إشبيلية للاحتفال بأحد المعارض في الإقليم الأندلسي وذلك بعد 24 ساعة فقط من خروج البلوجرانا من دوري أبطال أوروبا.

برشلونة خسر برباعية نظيفة في أنفيلد ليودع التشامبيونزليج رغم الفوز ذهابًا بثلاثية دون أهداف.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ لاعبي برشلونة لن يعود للتدريبات قبل يوم الجمعة المقبلة استعدادًا لمباراة خيتافي في الدوري الإسباني.

وأوضحت أنّ راكيتيش استغل يومي العطلة للسفر إلى إشبيلية رفقة عائلته والاحتفال بأحد المعارض هناك كما التقط الصور مع بعض الحاضرين.

ميسي هو 🐐 بالنسبة إلى برشلونة..

فمن هو 🐐 بالنسبة إلى ليفربول؟.. — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 9, 2019

وأشارت إلى إن إدارة الفريق الكتالوني غاضبة للغاية من تصرف الكرواتي بعد الخروج المخيب للآمال للعام الثاني على التوالي بعد روما الموسم الماضي.

الصحيفة أكدت أنّ الإدارة سوف تتخذ موقفًا من راكيتيش، كما أنّ الصور التي انتشرت على "انستجرام" تم محوها.

جدير بالذكر أنّ مستقبل إيرنستو فالفيردي، مدرب البلوجرانا، أصبح محل شك بعد تكرار الخروج من دوري أبطال أوروبا بصورة مخذية.