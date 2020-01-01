راكيتيتش متجاهلًا ميسي: فاتي قام بعمل رائع

راكيتيتش يتحدث عن أنسو فاتي ولا يلتفت لرفض ميسي مصافحته

أشاد متوسط الميدان الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش بالعمل الرائع الذي يقوم به زميله الشاب في برشلونة وصاحب الـ 17 عامًا فقط أنسو فاتي.

وحقق برشلونة انتصارًا هامًا على ليجانيس بهدفين مقابل لا شيء لحساب الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني والثانية منذ عودة المنافسات بعد التوقف.

وبذلك نجح برشلونة في تعزيز صدارته للدوري الإسباني متفوقًا على ريال مدريد بفارق 5 نقاط ولكن بشكل مؤقت، حيث سيلعب ريال مدريد أمام فالنسيا مساء الخميس.

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وعقب المباراة تحدث إيفان راكيتيتش عن المواجهة التي خاضها الفريق على ملعب كامب نو لأول مرة منذ توقف كرة القدم بسبب فيروس كورونا.

وقال راكيتيتش: " من المهم الاستمرار في الفوز وتحقيق النتائج الإيجابية، من الواضح أننا بحاجة لمواصلة التقدم إلى الأمام، الإجهاد؟ هذا طبيعي لأن جميع الفرق تلعب كثيرًا وفي وقت مضغوط"

وأضاف: "لقد لعب ليجانيس بشكل جيد للغاية وكان من الصعب العثور على مساحات. كنا صبورين حتى جاء هدف أنسو فاتي الذي منحنا حرية أكبر"

وتابع: "لقد لعبنا في ملعبنا لأول مرة منذ 3 أشهر وهذا شيء خاص بالنسبة لجميع اللاعبين ولي على وجه الخصوص، ومن الصعب أن يلعب أي فريق بـ 100% من قدراته في الوقت الحالي"

وحول فاتي قال: "هو لاعب جيد ومميز ولديه موهبة كبيرة، إنه يقوم بعمل مثير للإعجاب منذ بداية الموسم الحالي ويجب عليه التحلي بالصبر"

وأردف: " هناك القليل من الوقت ولدينا بضعة أيام راحة ليست كافية في الأوضاع الطبيعية، ولكن يجب أن نستغلها بأفضل طريقة ممكنة، سنكون مستعدين ومتحمسين"

ولم يتطرق راكيتيتش في حديثه عن قائد الفريق ليونيل ميسي، وتحديدًا عن اللقطة لاتي أثارت جدلًا ومن المتوقع أن تسيّل الكثير من الحبر في الصحف خلال الأيام المقبلة.

السبب في الجدل هو لقطة تم التفاطها في الممر المؤدي إلى ملعب كامب نو قبل بداية شوط المباراة الثاني لمواجهة برشلونة وليجانيس.

تلك اللقطة ظهر فيها قائد الفريق الكتالوني ليونيل ميسي وهو يصافح جميع اللاعبين ولكنه تجاهل النجم الدولي الكرواتي، ويبدو أن ذلك عن عمد.

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يذكر أن ليونيل ميسي لا يحظى بعلاقات جيدة مع إدارة برشلونة في الوقت الحالي، وإيفان راكيتيتش كذلك الذي اشتكى من قبل من سوء معاملته.