فكرة جديدة من برشلونة لإحياء المدرجات بعد أزمة كورونا

أفكار بناءة بالفعل..

تستعد إدارة برشلونة لأن تملأ مدرجات ملعب كامب نو من جديد، ولكن بصورة استثنائية ومختلفة من خلال وضع قمصان للمشجعين على كراسي الملعب لتعويض غياب الجماهير بسبب أزمة فيروس كورونا

وكان غياب الجماهير عن المدرجات شرطًا أساسيًا لاستئناف منافسات كرة القدم في كل البلدان في أعقاب تفشي فيروس كورونا، وقد خاض برشلونة أول مباراة له بعد العودة أمام مايوركا يوم السبت الماضي وانتصر برباعية نظيفة.

الآثار الاقتصادية لغياب الجماهير عن المدرجات من المتوقع أن تكون كبيرة للغاية بالأخص على برشلونة، ما دعا الإدارة للتفكير في حلول "خارج الصندوق" لكسب بعض الأموال وتعويض مباريات الشبح للاعبي البلوجرانا.

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آخر التقارير من "موندو ديبورتيفو" تشير إلى أن إدارة البرسا ستتيح للجماهير أن تقوم بشراء قميص برشلونة ثم وضعه على كرسي من كراسي المدرجات، مع منح المشتري صورة لقميصه باسمه وهو في كامب نو.

مع نهاية الموسم، ستقوم الإدارة بشحن القمصان المشتراة إلى الجماهير بعد تطهيرها والتأكد من سلامتها، ما سيكون عاملًا جاذبًا إضافيًا للجمهور، إلى جانب وجود آلية لجميع الجمهور الكتالوني في أوروبا للانخراط في الأمر.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ الفكرة بدايةً من مباراة أتلتيكو مدريد التي ستقام يوم 30 يونيو أو 1 يوليو (بانتظار تأكيد رابطة الليجا)، على أن يكون متاحًا للجماهير أن تشتري القميص في الفترة بين 15 إلى 26 يونيو الحالي.

الفكرة تهدف أيضًا إلى تحفيز اللاعبين مع جني الأموال من بيع القمصان، فبالطبع أن تكون المدرجات مكتسية بقمصان الفريق أفضل من أن تكون خاوية كما كان الحال في مدرجات الأندية الأخرى في الجولة الماضية.

الجدير بالذكر أن برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة وبفارق نقطتين عن الغريم التقليدي ريال مدريد، وستلتقي كتيبة كيكي سيتيين مع ليجانيس يوم الأربعاء قبل مواجهة إشبيلية يوم الجمعة.