راكيتيتش: لم أكن صديقًا لميسي وسواريز أبدًا

راكيتيتش يتحدث عن العلاقة بينه وبين ميسي وسواريز في برشلونة والتي لم تكن مثالية أبدًا

قال نجم إشبيلية الحالي والراحل مؤخرًا عن برشلونة إيفان راكيتيتش إنه لم يكن صديقًا مقربًا لكل من ليونيل ميسي ولويس سواريز إبان تواجده مع الفريق الكتالوني..

برشلونة خرج الموسم الماضي دون الحصول على أي بطولة، وودع دوري أبطال أوروبا بخسارة كارثية من بايرن ميونخ 8/2 في دور الثمانية.

هذا الأمر أدى إلى إقالة سيتيين وتعيين رونالد كومان، وجعل الأصوات تتعالى من أجل رحيل الرئيس جوسيب بارتوميو، وأطاح بعدد من اللاعبين منهم راكيتيتش.

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وبعد انتقاله إلى فريقه القديم إشبيلية وحديثه عن فترة برشلونة المثالية في مسيرته، تحدث عن علاقته بكل من ليونيل ميسي ولويس سواريز والتي لم تكن صداقة مقربة.

وقال راكيتيتش إنه في الأندية الكبرى وغيرها لا يكون الجميع أصدقاء،حيث أنه في هذه الحالة أنت تتحدث عن مجموعة مكونة من 24 أو 25 لاعبًا وليس من الطبيعي أن يكونوا جميعًا على مقربة من بعضهم البعض.

وأضاف: "في برشلونة كان أصدقائي المقربين أندريس إنييستا أو تير شتيجن أو بواتينج أو فيربو جونيور في العام الماضي، ولكن علاقتي بميسي وسواريز كانت مليئة بالاحترام والتقدير"

وتابع: "لقد كانوا بالنسبة لي شركاء لمدة ست سنوات وأشخاص مهمين للغاية بالنسبة لبرشلونة وللجميع، لقد كانت علاقة مليئة بالاحترام من جانبي ومن جانبهم أيضًا ووقفوا بجانبي في كثير من المواقف"

وعاد راكيتيتش إلى إشبيلية في الوقت الذي يستعد فيه لويس سواريز للرحيل عن برشلونة، وسط علامات استفهام كبرى حول مستقبل العديد من لاعبي الفريق الكتالوني مع رونالد كومان.

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يذكر أن الوضع الحالي في برشلونة مليء بالفوضى، بغض النظر عن دعوات سحب الثقة، وإجراء انتخابات مبكرة في شهر مارس 2021.، حيث هناك الكثير من التراكمات التي تؤرق الجميع هناك.