بدعم من لابورتا .. بارتوميو يقترب من الرحيل عن برشلونة

رئيس النادي الكتالوني يقترب من الرحيل بشكل مبكر

تستمر المحاولات داخل نادي برشلونة الإسباني، من أجل الإطاحة بالرئيس جوسيب بارتوميو، بعد الأزمات المتتالية بالفريق الأول لكرة القدم.

برشلونة خرج من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي في فضيحة مدوية بنتيجة 8/2 أمام بايرن ميونخ في دور الثمانية، لتشتعل الأمور داخل النادي الكتالوني.

الأمر وصل لإعلان ليونيل ميسي رغبته في الرحيل، قبل أن يتراجع عن هذا القرار ويؤكد البقاء لمدة موسم على الأقل.

المزيد من الفرق

منصة "Més Que Una Moció" المعروفة بمعارضتها لبارتوميو، أكدت أن لديها ما يقرب من 14100 توقيع في غضون 24 ساعة لسحب الثقة من مجلس بارتوميو.

ووفقاً لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن الحملة ستحتاج إلى ما يقرب من 2420 توقيعاً إضافياً من أعضاء الجمعية العمومية، لعبور الحاجز اللازم للإطاحة بالمجلس الحالي.

وفي حالة الوصول إلى الرقم 16520 من الأصوات، سيتم تقديم التوقيعات بشكل رسمي إلى إدارة برشلونة غداً الخميس.

ومن جانبه رحب خوان لابورتا رئيس برشلونة السابق والمرشح المحتمل الفترة القادمة، بهذه الحملة للإطاحة بالمجلس الحالي.

وقال عبر حسابه بموقع "تويتر":"لقد وقعت بالفعل، وإذا كان بإمكاني التوقيع 20 ألف مرة لإخراج بارتوميو لفعلت ذلك، بعد الضرر الكبير الذي تسبب فيه لبرشلونة".

خاص | ميسي "متفائل" بتحقيق كوبا أمريكا 2021 مع الأرجنتين

هاتريك صلاح ومستوى هافيرتس .. ظواهر الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي

وأضاف:"لا يستحقون الاستمرار لدقيقة واحدة، اليوم هو الأخير لهم، مازال أمامنا الوقت الكافي للقيام بذلك".

جدير بالذكر أن برشلونة أعلن مؤخراً إجراء انتخابات مبكرة في 15 مارس من عام 2021، بعد الأزمات التي أحاطت بالنادي الفترة الماضية.