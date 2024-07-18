اتفق مع ناديه الجديد .. راكيتيتش يكتفي بـ6 شهور مع الشباب ويقرر الرحيل بشكل نهائي!

راكيتيش خارج أسوار قلعة الشباب..

مع تبقي الإعلان الرسمي، قرر الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش، الرحيل عن صفوف فريق الكرة بنادي الشباب، والعودة إلى بلاده، بعد قضاء 6 شهور فقط في المملكة.

وكان الشباب قد أعلن رسميًا عن تعاقده مع إيفان راكيتيتش، في يناير الماضي، بعقد يستمر حتى صيف 2025، في صفقة انتقال حر، قادمًا من صفوف إشبيلية، وشارك اللاعب في 8 مباريات بقميص الليوث، في مسابقة دوري روشن السعودي، سجل خلالها هدفًا وصنع تمريرة حاسمة.

وذكر الإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو، عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، أن إيفان راكيتيتش يستعد للانتقال إلى هايدوك سبليت الكرواتي، حيث تمت الصفقة بعقد لمدة عامين، حتى يونيو 2026.

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وأضاف رومانو "راكيتيتش يغادر الشباب رغم الفترة الجيدة التي قضاها في السعودية، حيث أراد اغتنام الفرصة للعب في كرواتيا، في وجود كالينيتش كمدير، وبيرسيتش كزميل في الفريق، جاتوزو كمدرب صنع الفارق".

وكشف راكيتيتش عن رأيه بشأن الدوري السعودي، قائلًا إنه كان متخوفًا من التجربة في البداية، لأن الصورة الواصلة لهم عنها في أوروبا مختلفة عن أرض الواقع، مضيفًا "أنا متفاجئ من رد فعل الناس هنا، الجميع منفتح وودود، لدرجة أنني يمكنني أن أقول إنني في بيتي الجديد".

وسجل إيفان هدفًا في أولى مبارياته مع الشباب في شباك ضمك، كما صنع تمريرة حاسمة أمام الهلال، في مباراة الجولة 25، قبل تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية، والتي تسببت في غيابه عن 6 مباريات متتالية، قبل العودة إلى الملاعب بعد حوالي 48 يومًا، حيث شارك في آخر 3 مباريات في الموسم، أمام التعاون والاتفاق والفتح.