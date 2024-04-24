"السعودية ليست أفضل من فرنسا!" .. راكيتيتش يستغرب تصريحات رونالدو ويؤكد: جئت للرياض خائفًا

الكرواتي يتحدث عن تجربته في السعودية بعد أربعة أشهر من القدوم..

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تحدث الكرواتي إيفان راكيتيتش؛ لاعب الشباب السعودي، عن رؤية السعودية 2030، ورغم تقديره للمشروع إلا أنه يرى أن البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، تسرع في المساواة بين دوري روشن والدوري الفرنسي.

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الدون كان قد أكد حتى أن دوري روشن أفضل من نظيره الفرنسي، وهو ما عرضه للهجوم من قبل عدد من النقاد ونجوم فرنسا القدامى، ويبدو أن الكرواتي يوافقهم الرأي.

راكيتيتش قال خلال تصريحاته لبودكاست "مايكس": "الوضع مختلف ما بين أن تقرأ عن الدوري السعودي وبين أن تسمع عنه من أحدهم، أن تكون داخل المشروع نفسه ستفهم ما الذي يحدث!، والصراحة كنت أفكر فيما قاله رونالدو قبل أسابيع عن كون الدوري السعودي في نفس مستوى الدوري الفرنسي، أعتقد علينا الانتظار كي نقول هذا التصريح!".

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وأضاف: "نحتاج لوقت للوصول لمستواهم، لأنه إن لم يكن لديك اتجاه واضح ستمل وينتهي بك الأمر دون أي إنجاز، ولذلك نحن هنا، أنا مؤمن تمامًا أن مستقبل الكرة والرياضة في العالم سيكون في السعودية".

وبسؤاله عن خطوة الانتقال للسعودية كحياة ومعيشة، أوضح الكراوتي: "صراحة عندما قررت المجئ للسعودية كنت خائفًا، لأن الصورة الواصلة لنا عنها في أوروبا مختلفة عما هي عليه على أرض الواقع، لذلك تفاجأت بعد القدوم، حتى أنني متفاجئ من رد فعل الناس هنا، الجميع منفتح وودود، لدرجة أنني يمكنني أن أقول إنني في بيتي الجديد".

يذكر أن راكيتيتش انضم للشباب في شتاء 2024 قادمًا من إشبيلية الإسباني، فيما سبقه رونالدو بالانضمام للنصر في شتاء 2023.

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